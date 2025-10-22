Cầu dây văng có tĩnh không cao nhất Việt Nam sắp hoàn thiện

Cầu Bình Khánh, một trong hai cây cầu dây văng lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng kết nối hai bờ sông Soài Rạp và mở ra một kỷ nguyên mới cho giao thông liên vùng phía Nam.

Với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối liền xã Hiệp Phước (thuộc huyện Nhà Bè cũ) và xã Bình Khánh (thuộc huyện Cần Giờ cũ). Công trình được khởi công từ tháng 8/2015, là một phần quan trọng của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu Bình Khánh có chiều dài 2,76km, trong đó phần cầu chính dài 763m. Điểm nhấn của công trình là thiết kế dây văng hai mặt phẳng với trụ tháp chữ H cao 135m, đảm bảo tĩnh không thông thuyền 55m – hiện là độ cao tĩnh không lớn nhất Việt Nam.

Dự án từng đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là giai đoạn đình trệ từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2022 do vướng mắc về vốn ODA. Tuy nhiên, với quyết tâm tái khởi động toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, gói thầu cầu Bình Khánh đã được thi công trở lại vào cuối năm 2023 và đang gấp rút hoàn thành.

Cầu Bình Khánh được thiết kế với mặt cắt rộng hơn 20m, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, cho phép tốc độ thiết kế 80-100km/giờ. Kết cấu dây văng hiện đại không chỉ đảm bảo khả năng chịu lực mà còn tạo nên một điểm nhấn kiến trúc ấn tượng, khẳng định năng lực thi công cầu lớn của Việt Nam.

Hai trụ tháp hình chữ H sừng sững giữa sông Soài Rạp được ví như "cánh cổng thép", biểu tượng cho ý chí vươn lên và phát triển của vùng đất phía Nam.

Hiện tại, cầu Bình Khánh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Các công đoạn cuối cùng như thảm nhựa mặt cầu, lắp đặt dải phân cách, lan can, hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông và phòng cháy chữa cháy đang được gấp rút triển khai.

Theo thông tin từ nhà thầu, các thử tải và kiểm định kỹ thuật đã được thực hiện thành công, đảm bảo công trình đủ điều kiện để nghiệm thu và bàn giao trong thời gian tới.

Đoạn cao tốc nối liền cầu Bình Khánh với các tuyến đường dẫn hai bên cũng đã hoàn thành, sẵn sàng kết nối toàn tuyến Bến Lức - Long Thành một cách thông suốt khi cầu được đưa vào sử dụng.

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, dài 57,8km, đi qua Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai, với tổng mức đầu tư hơn 29.587 tỷ đồng, đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối Đông - Tây Nam Bộ. Tuyến đường này sẽ giảm tải cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển từ miền Tây đến sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Là công trình trọng điểm, cầu Bình Khánh giữ vai trò then chốt trong việc kết nối vùng Đông - Tây Nam Bộ, rút ngắn quãng đường từ miền Tây về TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, logistics và du lịch cho khu vực Nam Sài Gòn.

Cách đó khoảng 5km, cầu Phước Khánh - cây cầu dây văng còn lại của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đang được thi công. Dự kiến, khi cầu Phước Khánh hoàn thành vào năm 2026, toàn tuyến cao tốc dài hơn 57km sẽ được nối thông, góp phần hình thành trục cao tốc liên vùng hiện đại, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế của khu vực phía Nam. (Ảnh: Trịnh Nguyễn)