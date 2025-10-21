Cần Giờ "lột xác" nhờ loạt dự án hạ tầng tỷ USD

Cần Giờ vốn là một huyện ngoại thành của TPHCM, cách trung tâm thành phố khoảng 50km về hướng Đông Nam. Khu vực này có bờ biển dài hơn 20km, tập trung nhiều cửa sông lớn như Lòng Tàu, Cái Mép, Soài Rạp, Đồng Tranh.

Cần Giờ có trên 70% là diện tích rừng ngập mặn và sông rạch, được đánh giá có vị thế độc đạo khi bị hạn chế về giao thông. Việc di chuyển từ TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu sang Cần Giờ đều được thực hiện bằng phà Bình Khánh, phà Cần Giờ.

Sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM, nhu cầu hình thành tuyến giao thông trực tiếp kết nối khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và phát triển đô thị sinh thái, nhưng hiện nay hạ tầng giao thông vẫn còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Đường Rừng Sác là tuyến đường độc đạo xuyên rừng, chạy dọc Cần Giờ, hướng ra biển. Chiều dài tuyến đường hơn 31km, điểm đầu từ bến phà Bình Khánh, điểm cuối ở giao lộ với đường 30/4, thuộc xã Long Hòa (cũ).

Để Cần Giờ bứt phá xứng tầm, trở thành điểm kết nối quan trọng trong hành lang phát triển ven biển Đông Nam Bộ, nhiều dự án hạ tầng tỷ USD thời gian gần đây đã được thông qua hoặc đề xuất triển khai, kỳ vọng thay đổi diện mạo khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế biển.

Đầu tiên phải kể đến là dự án cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, mở ra cơ hội kết nối Cần Giờ với mạng lưới giao thông vùng TPHCM và Đông Nam Bộ.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn như Trung Nam Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, Tập đoàn Thaigroup đều có đề xuất được tham gia xây dựng dự án này theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Ngoài ra, nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác cũng được đề xuất chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng. Nút giao cũng góp phần giảm áp lực cho phà Bình Khánh. Người dân từ miền Tây và Đông Nam Bộ có thể đi thẳng đến Cần Giờ qua đường vành đai 3 TPHCM - cao tốc Bến Lức Long Thành - đường Rừng Sác.

Tuyến đường sắt tốc độ cao dài hơn 48km, bắt đầu từ quận 7 (cũ) và kéo dài đến khu đô thị lấn biển Cần Giờ cũng được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ cho vùng đất tiềm năng. Công ty Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đề xuất nghiên cứu dự án này, sử dụng hoàn toàn vốn tư nhân.

Gần đây nhất, Vingroup cũng đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Doanh nghiệp cho rằng việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và du lịch trong giai đoạn sắp tới.

Không chỉ được đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, khu vực Cần Giờ còn lột xác với dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng diện tích 2.870ha tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (cũ).

Với mục tiêu phát triển vừa là đô thị cảng biển, vừa là trung tâm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, Cần Giờ đang dần hình thành hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối chuỗi đô thị du lịch biển liên hoàn kéo dài từ Cần Giờ - Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm - Phan Thiết.