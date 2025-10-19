Cận cảnh đại công trường Khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau nửa năm thi công

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise) do Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư đang được triển khai rầm rộ tại khu vực xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (nay là xã Cần Giờ, TPHCM). Dự án được khởi công từ tháng 4 năm nay, trong đó hạng mục lấn biển có diện tích hơn 1.357ha.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí trong những ngày đầu tháng 10, khu vực ven biển Cần Giờ – nơi triển khai đại đô thị 2.870ha – đã xuất hiện nhiều thiết bị cơ giới, sà lan, trạm trung chuyển vật liệu. Các tuyến đường tạm phục vụ công trường được mở rộng, hoạt động vận chuyển cát san lấp diễn ra liên tục trên biển.

Trên công trường, nhiều hạng mục san lấp, thi công hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh để hình thành khu đô thị du lịch biển quy mô lớn nhất phía Nam.

Sau nửa năm khởi công, dự án đã bước vào giai đoạn thi công nền móng và hạ tầng kỹ thuật cho phân khu A, khu ở sinh thái gắn với du lịch, nằm giáp cửa sông Đồng Tranh, diện tích hơn 950ha.

Trong khi đó, phân khu B và C tập trung vào giai đoạn bơm cát diện rộng, chuẩn bị mặt bằng cho các công trình cao tầng và những khu chức năng trọng điểm như giáo dục, y tế và thương mại dịch vụ.

Trên công trường, hàng chục tàu hút bùn, sà lan, cần cẩu hoạt động liên tục ngoài khơi, tạo nên khung cảnh thi công sôi động trải dài hàng trăm hecta.

Tại khu vực Cần Giờ, Vingroup liên tiếp đề xuất nhiều dự án hạ tầng lớn như đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) hay tuyến đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ với tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Phú Mỹ Hưng xuống Cần Giờ.

Những dự án hạ tầng tỷ USD dự kiến mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng "bị ngủ quên" nhiều năm qua. Cùng với đó, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ cũng trở thành điểm sáng, được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực Đông Nam Bộ, mở ra tầm nhìn đột phá về phát triển kinh tế biển ở cấp quốc gia.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là Nhà hát Sóng Xanh, công trình kiến trúc biểu tượng rộng 7ha, cùng biển hồ nhân tạo hơn 440ha và quần thể khách sạn, bến du thuyền quốc tế, khu vui chơi giải trí, công viên biển.

Toàn cảnh khu vực san lấp nhìn từ trên cao, nơi hình thành khu đô thị du lịch biển tương lai của TPHCM.

Đầu năm nay, UBND TPHCM đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Dự án cũng đã được phê duyệt giá đất 27.317 tỷ đồng.