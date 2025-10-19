Cây cầu cao nhất Việt Nam nối Cần Giờ - Đồng Nai nhộn nhịp thi công

Cầu dây văng Phước Khánh, dài 3,2km, bắc qua sông Lòng Tàu, nối liền Cần Giờ (TPHCM) và Nhơn Trạch (Đồng Nai), đang dần hoàn thiện, hứa hẹn tạo trục kết nối hoàn chỉnh cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khởi công từ năm 2015, cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, nổi bật với tĩnh không 55m, thuộc hàng cao nhất cả nước. Điều này đảm bảo an toàn và thuận tiện cho tàu thuyền, kể cả tàu lớn, lưu thông qua lại.

Sau thời gian tạm dừng từ năm 2020 do vướng mắc về vốn, công trình đã được khởi động lại vào tháng 5 năm nay.

Liên danh Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam - Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam đang gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành trong 450 ngày.

Ghi nhận vào đầu tháng 10, công trường cầu Phước Khánh đã sôi động trở lại với hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc thiết bị được huy động tối đa.

Cầu Phước Khánh được thiết kế rộng 21,7m với 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, cho phép tốc độ 80-100km/h.

Các nhà thầu đang nỗ lực phấn đấu thông xe vào tháng 9/2026, nối thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Các hạng mục chính đang được triển khai bao gồm dầm chủ, bản mặt cầu, hệ cáp văng, bê tông nhựa, hệ thống chiếu sáng, lan can, dải phân cách và hệ thống thoát nước cầu chính.

Hiện tại, hàng chục trụ cầu ở cả phía Đồng Nai và TPHCM đã hoàn thành, sẵn sàng cho các công đoạn hoàn thiện cuối cùng như trải nhựa, lắp đặt lan can và hệ thống chiếu sáng.

Việc tái khởi động và hoàn thành cầu Phước Khánh được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Bộ và miền Tây, đồng thời phá vỡ thế "độc đạo" của Cần Giờ.