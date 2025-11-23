Thủ môn cao 1,91m của U22 Việt Nam tăng giá rất mạnh trước SEA Games 33

Theo đó, trang chuyên định giá cầu thủ toàn cầu Transfermarkt định giá Trần Trung Kiên lên đến 200.000 euro (hơn 6 tỷ đồng).

Thủ môn Trần Trung Kiên tăng giá gấp 4 lần so với hồi tháng 6 năm ngoái (Ảnh: VFF).

Với mức giá này, Trần Trung Kiên trở thành thủ môn trẻ (từ 23 tuổi trở xuống) được định giá cao nhất bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, giá trị ước lượng của thủ môn đang khoác áo CLB HAGL tăng gấp 4 lần trong vòng chưa tới 1,5 năm.

Tháng 6/2024, Trần Trung Kiên chỉ được Transfermarkt định giá 50.000 euro (hơn 1,5 tỷ đồng). Thời điểm tháng 6 năm ngoái cũng là thời điểm Trần Trung Kiên lần đầu được đôn lên đội một HAGL, chuẩn bị có lần đầu bước ra sân chơi chuyên nghiệp ở V-League 2024-2025.

Với mức giá ước lượng 200.000 euro trên Transfermarkt, Trần Trung Kiên vượt qua thủ môn nổi tiếng Bùi Tiến Dũng khi cả hai ở cùng độ tuổi. Ở thời điểm rực sáng tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng chưa đạt đến mức giá 200.000 euro.

Trần Trung Kiên (1) trong màu áo U22 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu thể hình cực tốt, anh cao đến 1,91m, đúng mẫu thủ môn của bóng đá hiện đại.

Trần Trung Kiên là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, là diễn viên chính giúp U22 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. Đồng thời, anh là thủ thành số một của đội tuyển U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33.

Tại V-League 2025-2026, Trần Trung Kiên cũng được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất của giải đấu này, thường được so sánh với các thủ môn Việt kiều như Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội, 1,92m), Patrik Lê Giang (CLB Công an TPHCM, 1,89m) và Đặng Văn Lâm (Ninh Bình, 1,88m).