Hỗ trợ kết nối việc làm cho trên 130.000 lao động hộ nghèo, cận nghèo

Thực hiện Quyết định số 1083 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có báo cáo tóm tắt tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; định hướng giai đoạn 2026- 2035.

Người lao động làm thủ tục tại Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, các đơn vị đã phối hợp, kết nối việc làm thành công cho trên 130.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vượt mục tiêu tối thiểu 100.000 lao động theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, cả nước đã triển khai trên 10.500 mô hình sinh kế; đạt mục tiêu 100% lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được tư vấn, hướng nghiệp, kết nối thị trường lao động.

Cụ thể, các đơn vị đã tổ chức gần 6.300 phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm; cập nhật thông tin hơn 1,1 triệu người sử dụng lao động và gần 3 triệu người tìm việc vào cơ sở dữ liệu; thu thập thông tin hơn 23,6 triệu lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, chương trình đạt 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng quản lý và triển khai chương trình.