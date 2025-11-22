Chủ tịch xã Hoà Thịnh lên tiếng về tin đồn "hàng trăm người chết do lũ"

Sáng 22/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho rằng những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về thiệt hại thương vong tại xã là không đúng sự thật.

Theo ông Hoại, người dân cần tiếp cận các thông tin chính thống để tránh hoang mang và chính quyền xã đang thực hiện công tác cứu hộ người dân song song với thống kê thiệt hại.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương hỗ trợ, ứng cứu người dân vùng lũ (Ảnh: Thành Lê).

Trước đó, tối 21/11, mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh có "hàng trăm người chết do lũ", "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt"... Những thông tin này khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Sáng 22/11, UBND tỉnh Đắk Lắk có báo cáo tóm tắt về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh. Tính đến 20h ngày 21/11, toàn tỉnh ghi nhận 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương.

Theo tỉnh Đắk Lắk, đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993.

Mưa lũ khiến khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước; cơ sở hạ tầng về tất cả các lĩnh vực từ giao thông, y tế, giáo dục… thiệt hại ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Về chăn nuôi, khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại.

Mưa lũ gây thiệt hại với khoảng hơn 63.000ha cây trồng ngắn ngày và hơn 19.000ha cây lâu năm.

Nhiều điểm sạt lở, ách tắc giao thông, hệ thống điện lực, viễn thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, có 12.500 người và hàng ngàn phương tiện (ô tô, ca nô, xuồng máy, máy phát điện, phao bè, nhà bạt...) từ các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để cứu hộ, cứu nạn, di dời, hỗ trợ khẩn cấp.

Tỉnh đã cấp phát 1.170 túi thuốc y tế, kích hoạt 3 tổ lưu động chống dịch; tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước, đắp cấp phối đá dăm các vị trí ổ gà để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến.