Điều kiện để người có công được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Ông Kiều Anh Tuấn cho hay bố ông là cán bộ nghỉ hưu và hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thời gian vừa qua, quê của bố ông Tuấn ở tỉnh Ninh Bình có một số dự án nhà ở xã hội. Ông Tuấn thắc mắc rằng: “Liệu bố tôi có thuộc diện được ưu tiên mua nhà ở xã hội hay không?”.

Người có công với cách mạng là một trong các đối tượng được ưu tiên hưởng chính sách về nhà ở xã hội (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết tại Điều 76 Luật nhà ở năm 2023, một trong những đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Cụ thể, người có công với cách mạng bao gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945; liệt sỹ; bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học…

Ngoài ra, điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật nhà ở năm 2023 cũng nêu rõ trường hợp các nhóm đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì thực hiện chính sách theo thứ tự ưu tiên trước đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội, nữ giới.

Bộ Xây dựng đề nghị ông Tuấn căn cứ vào các quy định nói trên để đối chiếu vào trường hợp cụ thể của gia đình.