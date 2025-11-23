Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo ông Thủy, đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

"Chỉ còn hơn 3 tháng nữa đến ngày 15/3/2026 là ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp", ông Thủy cho hay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Linh Chi).

Theo ông Thủy, tiếp nối Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức vào ngày 15/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến cho toàn thể đội ngũ cán bộ toàn hệ thống mặt trận.

Mục tiêu là tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất công tác bầu cử, hướng dẫn, giải đáp kịp thời những nội dung, vấn đề phát sinh trong công tác bầu cử.

Ông Thủy cho biết, bắt đầu từ ngày 1/12, mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ bắt đầu thực hiện công tác hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu và chuẩn bị các công việc tiếp theo cho hiệp thương lần thứ 2 (trong hai ngày 2-3/2/2026) và hiệp thương lần thứ ba trùng vào thời gian Tết Nguyên đán của dân tộc (từ ngày 22/12 âm lịch đến ngày 4 Tết Bính Ngọ).

Cùng với đó, mặt trận Tổ quốc các cấp còn rất nhiều việc phải làm trong thời ngắn và gấp, như: Tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú; kiểm tra, giám sát quá trình bầu cử theo quy định pháp luật...

Theo ông Hoàng Công Thủy, đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ tham gia xây dựng, trình ban hành, phối hợp ban hành, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia giao và theo thẩm quyền.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã chỉ đạo xây dựng Sổ tay bầu cử và sẽ phát hành trong tháng 11 và chuyển lên mục Sổ tay bầu cử điện tử trên cổng Mặt trận số, theo ông Thủy.

Cùng với đó, ông Thủy cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng, vận hành chuyên trang thông tin bầu cử trên "Cổng mặt trận số" để tuyên truyền, phổ biến công tác bầu cử; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cử tri, nhân dân về bầu cử,...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề về hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công trong công tác bầu cử,...

Tại hội nghị đại biểu được nghe các báo cáo viên giới thiệu và quán triệt các văn bản quy định về trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong bầu cử; hướng dẫn chi tiết về công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú người ứng cử; công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.