Lý do chọn ga Bến Thành làm điểm đầu metro từ trung tâm TPHCM đi Cần Giờ

Tại cuộc họp Tổ Công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn về giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch UBND TPHCM đã ủng hộ đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc (Vinspeed, thuộc Tập đoàn Vingroup) về việc điều chỉnh điểm đầu tuyến metro đi Cần Giờ từ ga Tân Thuận sang ga Bến Thành.

Trước đó, UBND TPHCM đã nhận được đề xuất của Vinspeed liên quan việc điều chỉnh tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao từ trung tâm TPHCM đi Cần Giờ.

Theo đề xuất ban đầu, tuyến đường sắt TPHCM đi Cần Giờ có điểm đầu đặt tại phường Tân Thuận và kết thúc tại xã Cần Giờ. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, đơn vị đề xuất dự án nhận thấy việc đặt điểm đầu tuyến tại phường Tân Thuận sẽ dẫn đến một số khó khăn. Do đó, đơn vị đưa ra phương án đặt điểm đầu tuyến tại khu vực phía trước chợ Bến Thành và kết nối với tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Vị trí nhà ga metro phía trước chợ Bến Thành, TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Nhằm giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án mới, đoạn từ ga Bến Thành đến Tân Thuận sẽ được đi ngầm và từ Tân Thuận đến Cần Giờ sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án trước đó.

Theo Vinspeed, việc điều chỉnh điểm đầu của tuyến từ phường Tân Thuận về Bến Thành sẽ đảm bảo sự kết nối, liên thông của tuyến đường sắt trung tâm TPHCM - Cần Giờ với tuyến Metro số 1 và các tuyến đường sắt khác. Phương án sẽ giúp tăng sự thuận tiện cho người dân khi di chuyển, tăng hiệu quả đầu tư, khai thác của tuyến đường sắt trung tâm TPHCM - Cần Giờ cũng như các tuyến đường sắt khác của thành phố.

Tập đoàn Vingroup cho biết, nếu mọi thủ tục thuận lợi, dự án metro nối trung tâm TPHCM với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ được triển khai từ cuối năm nay hoặc đầu năm 2026. Công trình sẽ được thi công trong 2 năm, hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2028.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, Vinspeed đã đề xuất đầu tư trực tiếp tuyến metro nối trung tâm thành phố đến Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Theo đề xuất trước đây của doanh nghiệp, tuyến đường sắt có tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD, thời gian di chuyển từ khu vực Phú Mỹ Hưng đến ga cuối (trong khuôn viên khu lấn biển) chỉ khoảng 12 phút.

UBND thành phố đã thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư dự án và họp thẩm định vào ngày 20/10. Dự kiến, hội đồng hoàn thiện báo cáo thẩm định và trình UBND thành phố xem xét, chấp thuận trong tháng 10.