Người phụ nữ phá nhà, hiến 440m2 đất làm đường nông thôn mới

Những năm qua, phong trào hiến đất mở đường lan tỏa khắp Hà Nội. Nhờ tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều con đường đã được mở rộng, thông tuyến, thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”, thời gian qua, nhân dân thôn Phú Hạ (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ - nay là xã Kim Anh, Hà Nội) đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tự nguyện đóng góp sức người, sức của để mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, ngõ xóm.

Tiêu biểu trong phong trào này là bà Đặng Thị Phương Châm (SN 1956) đã hiến 440m2 đất để làm đường theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Bà đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen.

Theo bà Châm, năm 2022 chính quyền địa phương vận động để mở rộng và làm đường nông thôn mới. Bà Châm cho biết thời điểm đó, giá đất thị trường khu vực gia đình bà ở khoảng 10 triệu đồng/m2.

“Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, tôi quyết định hiến đất để mở rộng cũng như để thông tuyến đường. Tổng diện tích đất tôi hiến là hơn 440m2. Ban đầu các con và nhiều người cứ nói “sao mà hiến đất nhiều thế”, nhiều người nói tôi hâm”, bà Châm kể.

Bà Châm cho hay trước đây con đường trước nhà bà rộng khoảng 3m, ít người đi lại nhưng con đường sau khi mở rộng lên khoảng 8m, sau khi mở đường thì trở thành con đường liên thôn, liên xã. “Trước đây ít người đi lại nhưng bây giờ người đi lại suốt ngày đêm”, bà Châm nói.

Bà châm cũng cho hay trước đây mảnh đất nhà bà là 1 thửa rộng, sau khi hiến đất thì phải đập nhà ngang đến nay vẫn chưa xây lại được, con đường chạy giữa thửa đất nên đất bây giờ đã tách thành 2 thửa.

“Tôi nghĩ mình hiến đất làm đường, phục vụ bà con thì sau này con cháu mình cũng được hưởng và có thể Nhà nước cũng ghi nhận. 440m2 là diện tích đất lớn, trong số này gia đình tôi từng bỏ 75 triệu đồng để mua diện tích đất của hàng xóm nhưng gia đình tôi cũng đã hiến để làm đường”, bà Châm chia sẻ.

Bà Châm cho hay khi xác định hiến đất bà không nghĩ đến lợi ích kinh tế mà chỉ nghĩ đến việc phục vụ cộng đồng, cũng không mong được khen thưởng. “Sau khi đường được mở rộng, giá đất xung quanh cũng tăng lên nhiều. Hàng ngày thấy nhiều người dân không chỉ trong làng mà còn các xã khác đi lại tấp nập trên con đường mới tôi thấy rất vui”, bà Châm nói.

Lãnh đạo xã Kim Anh cho biết việc người dân thôn Phú Hạ nói riêng và người dân trên địa bàn xã hiến hàng trăm mét, hàng nghìn m2 đất để làm đường không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của bà con với cộng đồng, mà còn cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động trong toàn hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đây là những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần hiện thực hóa tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cho biết với sự chỉ đạo sát sao của thành phố và sự vào cuộc của các cấp, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thủ đô đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống người dân được nâng cao toàn diện.

Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tháng 7/2025), Hà Nội có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 229 xã đạt chuẩn nâng cao và 109 xã kiểu mẫu; 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với mục tiêu đề ra. Điều đáng quý là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội không dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu, mà trở thành mạch nguồn lan tỏa.

Mỗi hộ dân đóng góp, hiến đất, mỗi cán bộ cơ sở tận tâm, minh bạch đều là “ngọn lửa nhỏ” góp phần thắp sáng phong trào lớn. Các mô hình như “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” được triển khai rộng khắp các xã Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng; mô hình “Vườn mẫu”, “Nhà sạch, vườn đẹp” ở các xã Phúc Thọ, Thạch Thất, Thanh Oai đã biến những mảnh vườn tạp thành vườn cây ăn quả, rau hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái.

Mô hình “Camera an ninh” được nhân rộng tại Quốc Oai, Hoài Đức, Sóc Sơn đã góp phần xử lý vi phạm nhanh chóng, giữ gìn an ninh trật tự. Còn với mô hình “Đường hoa, đường bích họa”, cả thành phố đã thực hiện được hàng nghìn bức tranh tường, đường hoa khắp các làng quê, ngõ xóm, làm đẹp cảnh quan, trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch độc đáo.

Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, cho biết trong giai đoạn 2010-2024, thành phố đã huy động được hơn 180.000 tỷ đồng, trong đó, vốn xã hội hóa chiếm hơn 20%.

Cùng với đó là các phong trào thi đua, đã và đang khơi dậy sức mạnh của lòng dân. Có thể kể đến như: Hội Nông dân vận động hội viên hiến 1,37 triệu m2 đất, đóng góp 672 nghìn ngày công; Hội Phụ nữ giúp hơn 1.100 hộ thoát nghèo, gần 5.000 hộ nâng mức sống; Đoàn Thanh niên trồng mới 883.000 cây xanh, xây dựng 480 công trình bích họa, 325 tuyến đường văn minh.

Những con số ấy minh chứng cho tinh thần thi đua lan tỏa sâu rộng, nơi mỗi người dân đều nỗ lực góp công, góp của xây dựng quê hương. Không dừng lại ở chuẩn nông thôn mới, Hà Nội sẽ tiếp tục tiến xa hơn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, hạnh phúc và hiện đại.

Với tinh thần “ít tiêu chí hơn, chất lượng cao hơn”, hướng tới xây dựng nông thôn hiện đại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và lấy ý kiến các địa phương, cơ quan liên quan. Dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 sẽ phân thành 3 nhóm theo điều kiện phát triển của từng xã.

Nhóm 1 là xã liền kề đô thị hiện hữu có định hướng phát triển thành đô thị, tỷ trọng nông nghiệp dưới 10%; nhóm 2 là xã trung bình; nhóm 3 là xã nghèo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Việc phân nhóm giúp các địa phương tự xác định mục tiêu phù hợp, tránh cào bằng, đồng thời phát huy lợi thế vùng miền.

Ông Ngọ Văn Ngôn cho hay căn cứ điều kiện cụ thể, Hà Nội sẽ xây dựng Bộ tiêu chí chi tiết cho từng nhóm, bảo đảm bám sát thực tiễn và đồng bộ trong triển khai.

Từ việc phân định này, mỗi nhóm xã sẽ có tiêu chí thực hiện riêng, phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm tỷ lệ đạt chuẩn không thấp hơn quy định của Trung ương. Đồng thời, Hà Nội sẽ xây dựng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, trước hết áp dụng ở nhóm 1 gắn với phát triển đô thị.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, Hà Nội sẽ không dừng lại ở việc tạo dựng hạ tầng khang trang, nâng cao đời sống người dân mà còn hướng tới chiều sâu văn hóa, sinh thái và phát triển bền vững. Giữa nhịp sống hiện đại, nông thôn mới thủ đô sẽ trở thành biểu tượng của sự hòa quyện giữa truyền thống và đổi mới, mang bản sắc riêng của vùng đất rồng bay nghìn năm văn hiến.

Người dân làm đường nông thôn mới (Video: Nguyễn Hải).

Nội dung: Bạch Huy Thanh, Nguyễn Hải

Thiết kế: Vũ Hưng

23/11/2025 - 09:51