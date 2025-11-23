CSGT phát hiện 25 lái xe dưới 18 tuổi "dính cồn"

Ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ 12h đến 14h30 và từ 19h tới 23h ngày 22/11, lực lượng CSGT công an 30/34 địa phương đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn với người tham gia giao thông đường bộ.

Qua đó, cảnh sát đã kiểm soát 80.020 lượt lái xe (2.050 xe khách, 4.383 xe tải, 16.826 xe con, 55.035 xe máy, 36 ô tô chuyên dùng, 1.690 xe thô sơ và phương tiện khác).

CSGT kiểm tra nồng độ cồn buổi trưa (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, qua đó, cảnh sát đã phát hiện và lập biên bản gần 2.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua phân tích về độ tuổi vi phạm cho thấy dưới 18 tuổi có 25 trường hợp vi phạm (chiếm 1,06%); từ 18 đến 35 tuổi có 654 trường hợp (chiếm 27,76%); từ 36 đến 55 tuổi có 1.396 trường hợp (chiếm 59,25%); trên 55 tuổi có 281 trường hợp (chiếm 11,93%).

Theo Cục CSGT, việc CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi người dân thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe".