Cảnh sát diễn tập giải cứu 800 nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy giả định

Sáng 4/10, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng cùng các phương tiện, trang thiết bị đặc chủng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Theo tình huống giả định, khoảng 9h ngày 3/10, tại nhà xưởng của công ty, một công nhân hàn cắt kim loại đã vô tình làm xảy ra hỏa hoạn. Khi ngọn lửa bùng phát, bên trong có 800 công nhân đang làm việc tại các nhà xưởng. Trong khi đó hệ thống báo cháy và chữa cháy của công ty đang bảo trì nên không hoạt động.

Đám cháy nhanh chóng phát triển rộng, tỏa ra nhiều khói, khí độc và có nhiệt độ cao khiến thiết bị máy móc bị nung nóng dẫn đến nổ, nguy cơ cháy lan và gây sụp đổ công trình là rất lớn.

Nhận được tin báo, cảnh sát cứu hỏa đã kịp thời ứng cứu, dùng phương tiện được trang bị sẵn để dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn ra ngoài và cứu tài sản.

Trong quá trình thoát nạn, công nhân đã vô tình làm đổ vỡ thùng đựng sơn làm số lượng sơn lớn chảy ra ngoài khiến 5 người bị ngất do ngạt khí, kích ứng da, nguy cơ cao ảnh hưởng đến môi trường nếu bị phát tán ra ngoài.

Trong khi đó, vẫn còn 15 người ở tầng 3, 10 người ở tầng thượng đang bị mắc kẹt, kêu cứu nhưng chưa thể thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng phải dùng dây giải cứu các nạn nhân.

Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa ra khỏi đám cháy, chuyển thẳng đến bệnh viện.

Sau hơn 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, xử lý thành công sự cố hóa chất và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Để nỗ lực dập tắt đám cháy trong điều kiện nhiều khói, khí độc, lực lượng cứu hỏa phải dùng áo chuyên dụng, mặt nạ chống độc.

Cũng trong ngày 4/10, 12 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt "Trung tâm học tập cộng đồng về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ".

Các địa phương tổ chức ra mắt gồm: Hạc Thành, Đông Sơn, Nghi Sơn, Quang Trung, Sầm Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn, Hoa Lộc, Sao Vàng, Ngọc Lặc, Tây Đô, Bá Thước.

Buổi lễ thu hút sự tham gia của hơn 2.600 học sinh và người dân. Tại sự kiện lần này, người dân được tập huấn kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, thoát hiểm an toàn, xử lý tình huống cháy nổ tại hộ gia đình, trường học, khu dân cư, đồng thời tiếp cận thông tin, tài liệu học tập tại các trung tâm.

Ảnh: Cao Hường