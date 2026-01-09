Nhân viên trạm thu phí phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A

Ngày 9/1, thông tin từ UBND xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho hay, cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Nam Lãnh, xã Phú Trạch.

Khoảng 21h10 ngày 8/1, nhân viên trạm thu phí trên quốc lộ 1A phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn trên đường nên trình báo công an.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Nhật Anh).

Công an xã Phú Trạch đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị để làm rõ.

Nạn nhân được xác định là anh T.M.T. (SN 2000, trú tại thôn Phúc Kiều, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Rà soát hệ thống camera gần hiện trường để phục vụ điều tra, công an phát hiện ô tô tải chở quặng sắt, do ông N.T.L. (SN 1987, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, có liên quan đến vụ việc.