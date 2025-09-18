Hơn 600 người đội mưa dập đám cháy giả định ở sân bay Vinh

Huy động 600 người chữa vụ cháy giả định tại sân bay Vinh (Video: Hoàng Lam).

Sáng 18/9, tỉnh Nghệ An huy động 600 người thuộc nhiều đơn vị, lực lượng cùng 30 phương tiện chuyên dụng, hiện đại tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão (cơn bão số 8) khiến buổi diễn tập gặp nhiều khó khăn.

Tình huống giả định, vụ cháy xảy ra tại khu vực băng truyền tải tầng 1, nhà ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Vinh, gây cháy các kiện hàng xung quanh, lan rộng khu vực tầng 1 và tầng 2 của nhà ga.

Do không kịp thời phát hiện, khiến đám cháy phát triển lớn, khói khí độc nhanh chóng bao trùm phần không gian tầng 1. Thời điểm này trong nhà ga có khoảng 600 hành khách và nhân viên đang làm việc.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng triển khai phương án dập lửa.

Đám cháy lan rộng, bùng phát dữ dội buộc lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh quyết định di dời máy bay đang khai thác đến vị trí an toàn, đồng thời phối hợp đài kiểm soát không lưu điều hướng 3 máy bay dự kiến sắp hạ cánh xuống đây sang sân bay gần nhất.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An có mặt, sử dụng xe thang, xe chữa cháy, robot chữa cháy khống chế ngọn lửa.

Với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và thiết bị chuyên dụng, tài xế mắc kẹt trong cabin đã được giải cứu.

Những người bị thương được giải cứu khỏi đám cháy. Sau 40 phút kể từ khi được điều động, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cứu được 30 người mắc kẹt trong toà nhà trong đó 10 người bị ảnh hưởng nặng nhất được lực lượng y tế chuyển thẳng đến bệnh viện.

Chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đội mưa thực hành phương án diễn tập chữa cháy.

Các lực lượng triển khai tổng lực các mũi tấn công tạo nên thế trận liên hoàn chiến đấu với "giặc lửa". Sau một tiếng kể từ khi bùng phát, vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Qua cuộc diễn tập, Cảng hàng không quốc tế Vinh và cơ quan chức năng rút kinh nghiệm trong công tác quản lý phòng cháy chữa cháy cũng như sự phối hợp trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là trong các vụ cháy có huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia.