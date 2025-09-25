Cảnh sát giải cứu 6 người trong đám cháy nhà cao tầng ở TPHCM

Ngày 25/9, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà dân trên đường Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa.

Hơn 16h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà gồm 1 trệt, 1 lửng và 5 tầng trên đường Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa. Phát hiện vụ việc, một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành, khói đen bốc lên nghi ngút.

Cảnh sát giải cứu 6 người bên trong căn nhà bị cháy ra ngoài an toàn (Ảnh: Lam Giang).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) đã điều động Đội Khu vực 3 gồm 17 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường.

Tại hiện trường, cảnh sát dùng thang leo lên mái nhà dân kế bên, đưa 6 người bên trong căn nhà thoát ra ngoài an toàn. Đám cháy cũng được dập tắt ngay sau đó.

Nhà chức trách xác định, đám cháy bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm một số vật dụng bị thiêu rụi.