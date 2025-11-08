Cận cảnh khu vực nguy cơ sạt lở khiến 19 hộ dân Vũng Tàu di dời trong đêm

Ngày 8/11, sau khi khẩn cấp di dời 81 nhân khẩu thuộc 19 hộ dân tại hẻm 634/8 Trần Phú (phường Vũng Tàu, TPHCM), cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trạng các điểm có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận 3 vị trí bị khoét sâu vào trong các căn nhà dân, để lộ móng và đất. Các chuyên gia cảnh báo, nếu mưa kéo dài, nguy cơ sạt lở là rất lớn.

Mặc dù các điểm sạt lở cách xa nhau, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến toàn bộ khu dân cư nếu xảy ra mưa lớn liên tục. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng cắm biển cảnh báo, giăng dây và dựng hàng rào tạm thời để ngăn người dân quay lại khu vực nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực có nguy cơ sạt lở trên đường Trần Phú là nơi tập trung đông dân cư, với nhiều ngôi nhà được xây dựng trên sườn dốc và dưới chân núi.

Đường lên khu dân cư với 19 ngôi nhà có nguy cơ sạt lở rất nhỏ hẹp, người dân phải xây dựng các bậc tam cấp để di chuyển. Mỗi mùa mưa, lượng nước từ trên núi đổ về rất mạnh, gây xói mòn nghiêm trọng.

Nhiều hộ dân sống phía sau biển cảnh báo của phường Vũng Tàu đã chủ động di dời từ trước đó do nhận thấy các nguy cơ sạt lở.

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở tại khu vực này đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Cứ đến mùa mưa, các hộ dân sinh sống tại đây luôn trong tình trạng lo lắng.

Ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu, cho biết khu vực này đã được cảnh báo từ năm 2022, nhưng gần đây xuất hiện thêm các vị trí sạt lở mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao hơn.

UBND phường Vũng Tàu sẽ mời các đơn vị chuyên môn khảo sát toàn diện mức độ an toàn của khu vực, sau đó mới kiến nghị phương án cho người dân quay lại hoặc có giải pháp đảm bảo an toàn lâu dài.

Chiều 7/11, dù trời đã tạnh ráo, lực lượng chức năng phường Vũng Tàu vẫn giăng dây lối lên khu dân cư, chưa cho người dân quay lại nhà do nguy cơ sạt lở vẫn rất cao.

Nhiều gia đình đã đóng cửa, tạm thời di dời đến nhà người thân hoặc các khu vực công cộng do UBND phường Vũng Tàu bố trí.

Tranh thủ trời nắng, anh Nguyễn Văn Hải (47 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) quay lại nhà để nghỉ trưa và lấy thêm áo quần cho vợ con.

"Khu vực này có nguy cơ sạt lở nhiều năm nay mỗi khi trời mưa. Mong sao cơ quan chức năng sớm làm bờ kè để bà con an tâm sinh sống", anh Hải chia sẻ.

Gia đình chị Trần Thị Ngọc Hân (phường Vũng Tàu) cũng nằm trong khu dân cư có nguy cơ sạt lở trên đường Trần Phú. Tranh thủ trời nắng, hai mẹ con chị về nhà lấy thêm áo quần và giấy tờ quan trọng.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, cho biết phường sẽ có phương án để người dân ổn định cuộc sống tạm thời cho đến khi có kết luận đánh giá độ an toàn. Đồng thời, phường kiến nghị các cơ quan chuyên môn sớm khảo sát địa chất trong khu vực.

Trước đó, trong đêm 6/11, lực lượng chức năng phường Vũng Tàu đã vận động, di dời người dân tạm rời khỏi khu vực nguy hiểm. Các hộ được bố trí tạm thời tại nhà người thân hoặc một số cơ sở công cộng lân cận.