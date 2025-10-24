Phường Vũng Tàu và 2 xã của TPHCM có chủ tịch mới

Sáng 24/10, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Buổi lễ có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

Tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch UBND của 3 phường, xã.

Trong đó, Phó bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn giữ chức Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu; Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Châu Nguyễn Đỗ Hải Thuận giữ chức Chủ tịch UBND xã Bình Châu; Phó bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ Trần Thanh Huyền giữ chức Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ.

Lãnh đạo UBND TPHCM chúc mừng 4 lãnh đạo phường, xã được bổ nhiệm (Ảnh: Hoàng Quy).

Hội nghị cũng công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND phường Phú Nhuận đối với ông Hồ Ngọc Việt.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Bùi Chí Tình giữ chức Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM Ngô Thành Tuấn được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Ông Đỗ Hữu Chính, Phó bí thư Đảng ủy Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Phó chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các nhân sự được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới (Ảnh: Hoàng Quy).

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong Lê Thanh Khoa giữ chức Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TPHCM; Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM Lê Văn Dũng được điều động đến nhận công tác tại Công ty công viên cây xanh TPHCM để thực hiện quy trình bổ nhiệm phó giám đốc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường, thực tiễn điều hành để cùng hội đồng thành viên, ban giám đốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tới.

Trong đợt này, UBND TPHCM cũng trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ đối với ông Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM và ông Trần Hữu Phúc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu.