TPHCM sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân ở nơi có nguy cơ sạt lở tại Vũng Tàu

Sáng 7/11, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) thông tin, khuya qua, địa phương vận động, sơ tán khẩn cấp 81 người dân sinh sống tại 19 căn nhà trên đường Trần Phú, khu vực được xác định có nguy cơ sạt lở cao nếu mưa lớn kéo dài.

Theo UBND phường Vũng Tàu, 81 người dân sinh sống ở sườn núi, nơi từng xảy ra sạt lở đất vào năm 2022.

Những ngày qua, địa bàn phường Vũng Tàu có mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở cao, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, lãnh đạo phường đã vận động người dân sơ tán. Nếu mưa lớn tiếp tục, nguy cơ đất đá trượt xuống đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Hiện trường sạt lở tại ngọn núi ở phường Vũng Tàu (Ảnh: UBND phường Vũng Tàu).

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu, khu vực này nằm trên sườn dốc dài khoảng 50m, độ chênh cao khoảng 20m, nền đất yếu, nhiều căn nhà được xây dựng không có chân kè, đã xuất hiện tình trạng sạt lở, hở móng.

Trước đó, ngày 30/10, UBND phường Vũng Tàu đã nhận phản ánh của người dân về việc sạt lở lan rộng tại khu vực này.

Sau đó, UBND phường Vũng Tàu đã huy động lực lượng công an, dân quân, tổ dân phố,… tổ chức vận động và hỗ trợ sơ tán người dân ngay trong đêm 6/11. Trong đó, 5/19 hộ dân (29 nhân khẩu) được sơ tán về di tích Nhà Má Tám Nhung (số 1 Trần Xuân Độ), các hộ dân còn lại tự di chuyển nơi khác.

Những khu vực có nguy cơ sạt lở đã được lực lượng chức năng căng dây cảnh báo người dân (Ảnh: CTV).

Lực lượng chức năng cũng đã dựng rào chắn, treo biển cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu người dân không trở lại khu vực cho đến khi có đánh giá an toàn mới.

Đồng thời, địa phương bố trí người tiếp tục túc trực, theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra khu vực sạt lở và sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.