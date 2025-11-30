Trụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4 Lạng Sơn đóng tại địa bàn xã Hữu Lũng (trước đây là thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng cũ, tỉnh Lạng Sơn).

Hiện trạng trụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4, Lạng Sơn (Video: Nguyễn Hải).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trụ sở này nằm cách đường Chi Lăng chỉ khoảng 100m. Đây là một trong những tuyến đường chính của xã Hữu Lũng, có đông người qua lại.

Trụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4 nằm ở khu dân cư đông đúc, cách chợ Mẹt khoảng 100m.

Trụ sở được xây tường rào cao khoảng 2m bao quanh.

Hệ thống tường rào bao quanh trụ sở được lắp thêm hàng rào dây thép gai.

Cánh cổng trụ sở cao hơn 2m, được lắp thêm dây thép gai.

Trụ sở là 2 dãy nhà cấp 4, nổi bật là "kho hàng tịch thu".

Phần sân phía trước của trụ sở được lợp mái tôn.

Được biết, trước khi sáp nhập, trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Lạng Sơn phụ trách địa bàn hai huyện Hữu Lũng và Chi Lăng cũ.

Từ ngày 1/7, sau quá trình sáp nhập, trụ sở làm việc mới của đơn vị đã được chuyển lên xã Chi Lăng.

Theo người dân, sau khi sáp nhập trụ sở này vẫn có người ra - vào.

Từ khoảng 16h ngày 29/11 đến 20h45 cùng ngày cảnh sát phong tỏa khu vực gần trụ sở cũ Đội Quản lý thị trường số 4 Lạng Sơn.

Xe cảnh sát tại khu vực trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4 Lạng Sơn vào đêm 29/11.