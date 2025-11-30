Cận cảnh trường đại học xây dựng gần 2 thập kỷ sắp hoàn thành ở Ninh Bình

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 19/12 tới đây, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng dự án Trường Đại học Hoa Lư, công trình có tổng mức đầu tư 770 tỷ đồng (sau nhiều lần điều chỉnh quyết định đầu tư).

Dự án xây dựng Trường Đại học Hoa Lư được UBND tỉnh Ninh Bình quyết định đầu tư năm 2007, giao Trường Đại học Hoa Lư được giao làm chủ đầu tư, với số vốn khoảng 1.300 tỷ đồng. Công trình triển khai xây dựng đến năm 2014 thì dừng thi công do không được cấp vốn.

Sau nhiều năm dự án nằm "đắp chiếu", mới đây UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định điều chỉnh đầu tư dự án và cấp thêm hàng trăm tỷ đồng để hồi sinh công trình. Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án trước tháng 9 (năm học 2025-2026). Tuy nhiên, công trình đã không thể hoàn thành theo dự kiến.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến nay dự án xây dựng Trường Đại học Hoa Lư đã xây dựng hoàn thành gần 100% khối lượng công việc. Các hạng mục như: Nhà hiệu bộ 9 tầng; Giảng đường A, B; Thư viện - Y tế - Nhà ăn; Nhà hội trường; Nhà thi đấu; Nhà xưởng thực hành; sân thể thao, khuôn viên đều đã thi công xong, chủ đầu tư đang cho dọn dẹp vệ sinh để bàn giao.

Trên tổng diện tích đất 17,3ha xây dựng, Trường Đại học Hoa Lư hiện lên rõ nét, chỉ cách đây hơn một năm trước, nơi đây cỏ dại mọc um tùm, một công trình bỏ hoang gần 2 thập kỷ khiến người dân ngao ngán.

Anh Mai Văn Điệp chia sẻ: "Gần 2 thập kỷ dự án xây dựng Trường Đại học Hoa Lư "trùm mền" dẫn đến khu đất trở nên hoang hóa. Xung quanh khu vực này, do dự án trường đại học chưa rõ ngày về đích nên các hộ dân mua đất cũng không đến sinh sống, khiến toàn bộ một vùng đất rộng lớn bị bỏ hoang, cảnh tượng đìu hiu, ảm đạm mười mấy năm trời".

Dự án xây dựng Trường Đại học Hoa Lư là dự án trọng tâm của tỉnh Ninh Bình cũ (trước khi sáp nhập với Hà Nam và Nam Định), được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên và lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo ông Vũ Văn Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư, hiện nay nhà trường đang đào tạo gần 3.300 sinh viên với 5 khoa và 10 ngành. Nhà trường cũng đang chuẩn bị các thủ tục để sẵn sàng chuyển đến cơ sở mới. "Theo dự kiến vào đầu học kỳ II tới đây trường sẽ chuyển đến cơ sở mới để giảng dạy", ông Trường cho hay.