Lộ trình ô tô chở khách phải lắp camera ghi nhận hình ảnh lái xe

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự đang được Bộ Tư pháp thẩm định

Trong đó, khoản 2 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được đề xuất bổ sung quy định: Ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của lái xe), ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028.

Theo tính toán, việc bắt buộc lắp đặt camera ghi nhận hình ảnh tài xế và khoang chở khách sẽ phát sinh 1,2-1,8 triệu đồng/xe (Ảnh: Như Quỳnh).

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của lái xe) được đề xuất phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách; thực hiện từ ngày 1/1/2029 và theo lộ trình do Chính phủ quy định.

10 luật được sửa đổi gồm Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo dự thảo luật, việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh tài xế, khoang chở khách thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như quy định khác có liên quan.

Hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách dùng để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xử lý vi phạm do lực lượng CSGT quản lý, vận hành.

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh.

Vì sao phải lắp camera giám sát lái xe và khoang hành khách?

Báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật cho thấy hiện có trên 121.000 xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên. Việc triển khai lắp đặt camera giám sát khoang hành khách làm phát sinh hai khoản chi phí chính: Thiết bị camera, với đơn giá phổ biến 1-1,5 triệu đồng/xe và thiết bị lưu trữ dữ liệu trên xe với chi phí 200.000-300.000 đồng/xe.

Tổng chi phí phát sinh toàn quốc ước tính 151-217 tỷ đồng, tương ứng bình quân 1,2-1,8 triệu đồng/xe.

Ngoài ra, theo thống kê, hiện có khoảng 300.000 xe kinh doanh vận tải hàng hóa và xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ. Việc triển khai lắp đặt camera ghi nhận hình ảnh người lái xe làm phát sinh ước tính 360-540 tỷ đồng, tương ứng bình quân 1,2-1,8 triệu đồng/xe.

Mức chi phí này được đánh giá là thấp, không gây áp lực tài chính đáng kể đối với doanh nghiệp vận tải.

Hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách sẽ do lực lượng CSGT quản lý, vận hành (Ảnh: Trần Thanh).

“Mặc dù quy định lắp camera ghi nhận hình ảnh người lái xe và camera trong khoang chở khách có tác động về tài chính nhưng lại tạo tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh: Nâng cao an toàn cho hành khách, giảm tình trạng nhồi nhét, hỗ trợ xác minh khiếu nại, bảo vệ lái xe và doanh nghiệp trước các tranh chấp, đồng thời tăng tính minh bạch, giảm rủi ro pháp lý và tăng chất lượng dịch vụ vận tải”, cơ quan soạn thảo cho hay.

Dữ liệu giám sát khoang hành khách cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong quản lý rủi ro, chủ động xử lý các tình huống vi phạm hoặc sự cố phát sinh trên hành trình.

Thông qua dữ liệu hình ảnh khoang chở khách, cơ quan chức năng sẽ phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm pháp hình sự lẩn trốn trên các phương tiện vận tải hành khách...