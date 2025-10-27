Khu vực biển Vũng Tàu sắp có biểu tượng Cá Ông cao 8m

Ngày 27/10, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết hạng mục công trình biểu tượng Cá Ông, thuộc dự án chỉnh trang trục đường Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu), đã được khởi công. Đây là một trong hai công trình điểm nhấn của dự án, bên cạnh tháp Tam Thắng.

Hiện tại, khu vực sân khấu Cột Cờ trên đường Thùy Vân đã được tháo dỡ các cột cờ và bệ bê tông, hoàn trả trụ sắt để phục vụ thi công công trình biểu tượng Cá Ông. Công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026, kịp phục vụ người dân và du khách vui xuân.

Phối cảnh công trình biểu tượng Cá Ông ở phường Vũng Tàu (Ảnh: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu).

Trước đó, chính quyền địa phương đã phê duyệt thiết kế và triển khai thi công hạng mục biểu tượng Cá Ông, với tổng dự toán gói thầu xây lắp hơn 50 tỷ đồng.

Biểu tượng Cá Ông được đúc bằng đồng đỏ dày 20mm, liên kết với khung inox, cao khoảng 8m, có tuổi thọ thiết kế 100 năm.

Tại khu vực sân Cột Cờ cũ, ngoài việc đặt biểu tượng Cá Ông, dự án còn lắp đặt bệ bia đá ghi chép về Lễ hội Đình Thắng Tam, bố trí hệ thống vòi phun nước và đèn chiếu sáng nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực.

Dự án chỉnh trang trục đường Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu) hiện đang dần hoàn thiện các gói thầu. Trong đó, tháp Tam Thắng đã hoàn thành giai đoạn 1, trở thành điểm đến hấp dẫn với người dân và du khách.