Công ty xin đầu tư 100 tỷ USD làm đường sắt nói "không nhận được thư mời"

Thông tin Liên minh Mekolor và Great USA đề xuất hợp tác đầu tư 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng vắng mặt tại cuộc họp về dự án diễn ra chiều 27/11, đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trước nhiều luồng thông tin cho rằng doanh nghiệp "nổ", ông Võ Xuân Trường - Giám đốc Công ty cổ phần Mekolor (trụ sở ở Cần Thơ) - cho biết lý do ông vắng mặt là do "không nhận được thư mời".

"Tôi vẫn ở Việt Nam và văn phòng công ty tôi vẫn hoạt động bình thường, tôi không nhận được thư mời buổi họp cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam", ông Trường nói.

Về vấn đề này, trên trang cá nhân tên Phillip Vo của mình, ông Trường đã đăng tải nhiều nội dung liên quan.

"Liên minh Mekolor và Great USA vẫn khẳng định nghiêm túc trong đề xuất đầu tư của mình cho đến thời điểm hiện này. Chúng tôi sẽ có công văn kiến nghị khẩn cấp gửi đến Thủ tướng và các Phó Thủ tướng phụ trách về việc yêu cầu buổi tiếp xúc. Đồng thời sớm thông cáo báo chí cho vấn đề này", ông Trường đăng trên trang cá nhân kèm đoạn clip dài 24 giây chứng minh mình nói thật.

Ngày 27/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Có 6 doanh nghiệp đăng ký làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Chính phủ mời họp nhưng chỉ 5 đơn vị tới dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great (USA) có đăng ký làm việc nhưng không tới, Chính phủ đã liên hệ mà không thể tìm ra được địa chỉ.

Trụ sở công ty Mekolor ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, ông Võ Xuân Trường gây chú ý khi đại diện doanh nghiệp liên minh Công ty cổ phần Mekolor (Việt Nam) và Great USA (Hoa Kỳ) có văn bản đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trình Thủ tướng Chính phủ với tổng vốn lên tới 100 tỷ USD, theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng vốn tự có.

Theo văn bản, ông Trường khẳng định đơn vị của mình sẽ tự thu xếp và chứng minh đủ nguồn vốn tiền mặt, đảm bảo 100% cho việc thực hiện dự án thông suốt với 100 tỷ USD từ các quỹ đầu tư nằm trong hệ sinh thái công ty ông.

Đáng chú ý, ông này cam kết doanh nghiệp không đề xuất Chính phủ Việt Nam cấp vốn đối ứng hoặc bảo lãnh tài chính nhằm "góp phần giảm gánh nặng nợ công quốc gia".

Văn bản nêu, nếu được chấp thuận, dự án dự kiến sẽ được đưa vào khai thác sau 5 năm kể từ ngày nhận mặt bằng sạch với thời hạn vận hành trong 49 năm.

Người đứng đầu Mekolor cũng cam kết chịu toàn bộ chi phí chuyển giao công nghệ từ đối tác quốc tế cũng như miễn phí 100% giá vé trong 6 tháng cho tất cả người dân khi tham gia vận chuyển bằng tuyến đường sắt trên.

Mekolor có vốn điều lệ 1 tỷ đồng với quy mô 4 lao động. Cơ cấu cổ đông của công ty gồm ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, góp 940 triệu đồng và nắm giữ 94% cổ phần; 2 cổ đông còn lại mỗi người nắm 3% cổ phần, tương ứng mỗi người góp 30 triệu đồng.

Theo công bố thông tin doanh nghiệp, Mekolor đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu, xúc tiến thương mại cùng với tổ chức sự kiện.