Iran không chấp nhận “tối hậu thư”, Mỹ nêu 3 điều kiện đàm phán tiên quyết

Nhóm tác chiến hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã được triển khai đến vùng biển Trung Đông (Ảnh: AFP).

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo liệu Iran có nhận được tối hậu thư cụ thể từ Mỹ hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqhaei ngày 2/2 cho biết Iran "là một quốc gia luôn hành động trung thực và nghiêm túc trong các tiến trình ngoại giao, nhưng không bao giờ chấp nhận tối hậu thư".

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 30/1, khi được hỏi liệu ông có đặt ra hạn chót cho Iran trước khi tiến hành một cuộc tấn công tiềm tàng hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã trực tiếp thông báo thời hạn cho Tehran.

Tổng thống Mỹ trước đó đã ra "tối hậu thư", kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

"Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng một thỏa thuận công bằng và bình đẳng - không có vũ khí hạt nhân - một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên. Thời gian đang cạn dần, điều này thực sự rất quan trọng!", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 28/1.

"Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa", ông Trump cảnh báo.

Theo các nguồn tin Iran được Reuters trích dẫn, Tổng thống Trump đã đưa ra 3 điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán với Tehran, gồm chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium ở Iran, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của nước này và chấm dứt sự hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Iran từ lâu đã bác bỏ cả 3 yêu cầu này vì cho rằng đó là hành động xâm phạm chủ quyền không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, hai quan chức Iran cho biết các lãnh đạo tôn giáo của nước này coi chương trình tên lửa đạn đạo, chứ không phải việc làm giàu uranium, là trở ngại lớn hơn.

Hãng thông tấn Fars ngày 2/2 đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ thị bắt đầu đàm phán hạt nhân với Mỹ sau khi Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng đạt thỏa thuận để tránh hành động quân sự.

Theo nguồn tin, Iran và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, Fars không nêu rõ thời điểm cụ thể.

Trước đó, Tehran cho biết đang nghiên cứu một phương pháp và khuôn khổ đàm phán sẵn sàng trong những ngày tới, trong đó thông điệp giữa hai bên được chuyển tiếp thông qua các bên trung gian trong khu vực.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều chuyển các khí tài quân sự đến Trung Đông, tăng cường hỏa lực và khả năng phòng thủ trong khu vực, và tạo điều kiện cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran. Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln và hàng loạt tàu chiến đã hiện diện trong khu vực gần Iran.

Trong khi gia tăng áp lực lên Iran, Tổng thống Trump vẫn khẳng định ông hy vọng đạt được thỏa thuận và Tehran cũng nhấn mạnh mong muốn giải quyết bằng ngoại giao. Mặc dù vậy, Iran vẫn cảnh báo đáp trả không khoan nhượng đối với bất kỳ hành động gây hấn nào.

Các đồng minh khu vực của Mỹ trong khu vực đã tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc đối đầu quân sự giữa Washington và Tehran.