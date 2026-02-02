Hạ đặt "giọt nước mắt" tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TPHCM

Sáng 2/2, đơn vị thi công công viên số 1 Lý Thái Tổ (TPHCM) tiến hành hạ đặt tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tại vị trí trung tâm của đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (Ảnh: Bảo Quyên).

Tác phẩm mang tính điểm nhấn của đài tưởng niệm là một khối kim loại hình giọt nước, được chế tác ở nước ngoài và chuyển về TPHCM bằng tàu biển. Tác phẩm cao 6m, đường kính ngang 4,14m, bề mặt bên ngoài là inox bóng gương (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo đơn vị thiết kế, tượng đài giọt nước gợi nhắc đến giọt nước mắt của nỗi buồn, nhưng với trái tim được đặt bên trong, mang ý niệm về lòng trắc ẩn và tình yêu thương của con người. Chất liệu inox gương phản chiếu hình ảnh của mọi người, như lời nhắn nhủ rằng không ai phải cô đơn trong nỗi buồn ấy (Ảnh: Ngọc Tân).

Cha đẻ của tác phẩm này là nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng. Ông nổi tiếng tại Việt Nam với nhiều tác phẩm độc đáo như cầu Rồng, tượng đài Mẹ Dũng sĩ ở Đà Nẵng (Ảnh: Ngọc Tân).

"Cuộc đời ai cũng chảy nước mắt. Sung sướng cũng chảy nước mắt, đau khổ cũng chảy nước mắt. Chúng tôi chọn hình ảnh giọt nước mắt để tưởng nhớ những người đã nằm xuống trong đại dịch", nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng chia sẻ.

Tác giả cho biết, tác phẩm được thiết kế trong 3 tháng, nhưng được ông dồn cả tâm huyết một đời người để thực hiện (Ảnh: Ngọc Tân).

Các kỹ sư tiến hành hạ đặt tác phẩm xuống vị trí chính giữa của đài tưởng niệm. Dây cáp ngầm được luồn vào bên trong giọt nước mắt. Tác phẩm sẽ có đèn chiếu sáng, tạo hiệu ứng thị giác khi hoàn thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Đài tưởng niệm được thiết kế dạng hồ nước, với giọt nước rơi xuống tạo ra các sóng tròn đồng tâm (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo tác giả, đây là giọt nước mắt tưởng nhớ người đã khuất, cũng có thể hiểu là giọt mồ hôi của những người ở tuyến đầu đã kiên cường chống dịch (Ảnh: Bảo Quyên).

Khoảnh khắc hạnh phúc của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng khi tác phẩm được hạ đặt thành công.

"Chúng tôi mong muốn tác phẩm sẽ mang tính nhân loại. Không chỉ Việt Nam, cả thế giới đã trải qua Covid-19. Du khách nước ngoài đến Việt Nam sẽ thăm đài tưởng niệm này", nhà điêu khắc chia sẻ (Ảnh: Ngọc Tân).

Bên cạnh việc hạ đặt tác phẩm, các công nhân cũng đang gấp rút hoàn thiện hạng mục liên quan của đài tưởng niệm (Ảnh: Bảo Quyên).

Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 12/2 (25 tháng Chạp) để kịp phục vụ người dân TPHCM trước Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Bảo Quyên).

Phối cảnh 3D của đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: BTC).

Công trình đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 là hạng mục điểm nhấn bên trong công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ngoài ra, 3 tòa biệt thự cổ trong công viên cũng đang được cải tạo, chỉnh trang để đáp ứng các chức năng công cộng (Ảnh: Ngọc Tân).