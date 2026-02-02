Đồng Nai thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 2/2, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chủ trì hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo báo cáo tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai xác định 9/9 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thực hiện đúng quy trình, đầy đủ thủ tục, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng cơ cấu, thành phần theo quyết định của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất với danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại địa phương là 24 người (Ảnh: CTV).

Việc tổ chức hội nghị giới thiệu, đề cử và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác được triển khai đúng quy định. Tất cả người được giới thiệu ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%, không có dư luận hoặc ý kiến cần xác minh.

Tại hội nghị, đại biểu thống nhất với danh sách sơ bộ 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại địa phương. Hội nghị cũng thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu thống nhất với danh sách sơ bộ 150 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; thống nhất thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh ngay sau hội nghị, tổ giúp việc thực hiện công tác bầu cử khẩn trương tham mưu Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn thiện biên bản; triển khai ngay bước 4 của quy trình hiệp thương - tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.