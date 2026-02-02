Phú Thọ thống nhất phương án sửa chữa trụ cầu Sông Lô

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 2/2, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang điều tra vụ việc trụ cầu Sông Lô hư hỏng.

Trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu… đang được công an điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ thường xuyên có báo cáo về tiến độ, kết quả điều tra, theo ông Hiếu.

Để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại cầu Sông Lô, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cắm biển báo; thuê chuyên gia đánh giá an toàn cầu đường để xem xét những xe nào được phép qua cầu.

“Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Phú Thọ đã thống nhất phương án khắc phục, sửa chữa triệt để hư hỏng của cầu này”, ông Hiếu thông tin.

Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường hư hỏng trụ cầu Sông Lô (Ảnh: Công an cung cấp).

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015. Cầu dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m. Gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) là chủ đầu tư dự án. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ.

Ngày 6/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Giám đốc Công ty Udideco (một trong 3 nhà thầu thi công), khẳng định không đánh đổi uy tín và chất lượng công trình để thực hiện hành vi gọi là “ăn bớt vật liệu”, đặc biệt là kết cấu quan trọng và là nền móng của cả công trình như cọc khoan nhồi.

Công ty Udideco đã 2 lần có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng Phú Thọ đề xuất tự nguyện khắc phục, sửa chữa hư hỏng cầu sông Lô bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp.