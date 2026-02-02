Bốc đầu xe để quảng bá cửa hàng, tài xế ở TPHCM bị tịch thu phương tiện

Ngày 2/2, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nam thanh niên bốc đầu xe máy, rú ga trong khu dân cư tại TPHCM.

Qua xác minh các clip do nam thanh niên đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm lỗi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và không đội mũ bảo hiểm.

Với các hành vi trên, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe 23 tháng và phạt tiền 500.000 đồng.

CSGT làm việc với nam thanh niên bốc đầu xe trong khu dân cư ở TPHCM (Ảnh: PC08).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, mạng xã hội xuất hiện nhiều clip được đăng tải từ các tài khoản “Duy Tay Ga” và “Nồi tay ga Gò Vấp 2”, ghi lại cảnh bốc đầu xe, rú ga trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các clip này đồng thời quảng bá hoạt động sửa chữa, độ chế xe máy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với Công an phường Thông Tây Hội nhanh chóng xác minh, mời nam thanh niên lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời khai nhận việc quay và đăng tải các clip nhằm mục đích quảng bá dịch vụ sửa xe, độ chế nồi xe tay ga.

Nam thanh niên thường xuyên đăng tải clip bốc đầu xe, giới thiệu dịch vụ độ chế nồi xe tay ga ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Cơ quan công an cho biết, việc xử lý kịp thời thể hiện sự kiên quyết trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đồng thời nhấn mạnh việc tuân thủ quy định pháp luật trên không gian mạng. Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định, không quay clip, đăng tải hay cổ xúy cho hành vi vi phạm.