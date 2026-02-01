Nữ công nhân ở TPHCM đang ca hát tại tiệc tất niên bất ngờ ngã gục

Ngày 1/2, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân người phụ nữ đang ca hát trên sân khấu tại buổi tiệc tất niên, bất ngờ ngã gục và tử vong sau đó.

Nơi bà V. dự tiệc tất niên (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, chiều 31/1, bà Đ.T.T.V. (55 tuổi, ngụ TPHCM, làm công nhân) dự tiệc tất niên của công ty được tổ chức tại một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đến hơn 16h, bà V. lên sân khấu ca hát. Trong lúc bà V. hát, người này bất ngờ ngã xuống. Các đồng nghiệp nhanh chóng sơ cứu và đưa bà V. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận tin báo, công an đến lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh và tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.