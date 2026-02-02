Người dân "mách" Cục trưởng CSGT, tài xế ô tô biển xanh bị xử phạt

Ngày 2/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng vừa lập biên bản xử phạt với lái xe H.Q.A. (SN 2003, trú tại phường Nùng Trí Cao, thành phố Cao Bằng) do có hành vi đỗ xe sai quy định.

Với vi phạm nêu trên, tài xế A. sẽ bị xử phạt 900.000 đồng.

Theo Cục CSGT, vào lúc 12h43 ngày 27/1, tài xế A. điều khiển ô tô BKS 11A-008.xx (nền xanh, chữ trắng), rồi có hành vi đỗ xe sai quy định, ngoài ra biển số ô tô cũng bị bùn che mờ. Hành vi vi phạm của tài xế A. sau đó bị người dân phản ánh tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Tài xế A. (áo đen) tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Sau khi nhận được chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc làm rõ sự việc và mời tài xế vi phạm lên trụ sở.

Tại cơ quan công an, tài xế A. thừa nhận hành vi dừng đỗ xe sai quy định và đồng ý việc xử phạt của cơ quan công an.

Hình ảnh chiếc ô tô biển xanh vi phạm giao thông (Ảnh: Cục CSGT).

"Đối với việc biển số xe bị bùn đất che lấp chữ số, tài xế A. cho biết vừa chở cán bộ cơ quan đi công tác tại quãng đường dài, đường xấu, lầy lội.

Căn cứ lời kể của lái xe và xác minh thực tế và tại các điểm đi, đến, lực lượng CSGT đã nhắc nhở lái xe cần phải thường xuyên làm sạch biển số, bảo đảm rõ ràng, đúng quy định khi tham gia giao thông, cảnh sát không tiến hành xử phạt do gặp tình huống bất khả kháng", vị đại diện Cục CSGT cho hay.

Cục CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ xe và quy định về biển số, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.