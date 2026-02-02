Lùi tiến độ hoàn thành nút giao Mỹ Thủy ở TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy (dự án thành phần 1).

Cụ thể, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh lại là từ năm 2021 đến quý III/2026, thay vì từ năm 2021 đến năm 2025 như phê duyệt trước đó. Các nội dung còn lại giữ nguyên theo Quyết định 3669/QĐ-UBND ngày 31/8/2023.

Công trường xây dựng nút giao Mỹ Thủy (Ảnh: Ngọc Tân).

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án để đảm bảo tính khả thi, tiến độ, quy định pháp luật và các nội dung khác có liên quan.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh để UBND thành phố xem xét, quyết định.

Ban Giao thông TPHCM được giao quản lý chất lượng công trình, chi phí đầu tư, tiến độ thực hiện; không để tăng chi phí, lãng phí do việc kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai dự án đảm bảo mốc tiến độ điều chỉnh và hoàn thành quyết toán dự án.

Nút giao Mỹ Thủy là mắt xích huyết mạch kết nối trục đường ra vào cảng Cát Lái (Nguyễn Thị Định) và tuyến Vành đai 2 (Võ Chí Công). Công trình càng thêm phần quan trọng khi dự án cầu Cát Lái đang được triển khai xây dựng.

Dù đã có một hầm chui và cầu vượt, khu vực này vẫn quá tải vì lượng xe container ra vào cảng lớn. Tình trạng xe máy giao cắt với xe tải lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong các báo cáo tổng kết của Sở Xây dựng TPHCM, nút giao Mỹ Thủy cùng với nút giao An Phú thường được "điểm danh" về tình trạng ùn tắc giao thông do dự án hạ tầng chậm tiến độ.