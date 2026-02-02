Cha tử vong, con bị thương sau tiếng nổ lớn

Tối 2/2, lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) xác nhận cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến 2 người trên địa bàn thương vong.

Trưa cùng ngày, nhà bếp của gia đình ông T.V.T. (44 tuổi, trú tại thôn 4, xã Cẩm Trung) phát ra tiếng nổ lớn. Người thân và hàng xóm kiểm tra, phát hiện ông T. tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, Công an xã Cẩm Trung phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, viện kiểm sát đến hiện trường để làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn tới sự việc có thể do nổ bình gas. Gia đình ông T. làm nghề đi biển, bình gas phát nổ được cho đã sử dụng trên thuyền trong thời gian dài nên bị gỉ sét trước khi mang về nhà.

Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, hiện trường, đồng thời xin được mai táng theo phong tục của địa phương. Chính quyền xã đã tới thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình.