Nguy cơ tai nạn trên Vành đai 3 TPHCM vì nhà thầu tự ý tháo hộ lan

Ban Quản lý dự án (PMU) Mỹ Thuận vừa phản ánh với nhà chức trách tỉnh Đồng Nai về tình trạng nhà thầu tự ý tháo dỡ hộ lan, tạo các điểm đấu nối giữa công trường và tuyến đường đang khai thác, gây mất an toàn giao thông.

Theo báo cáo của đơn vị quản lý cầu Nhơn Trạch và đường dẫn, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát - nhà thầu thi công Vành đai 3 phía Đồng Nai - đã tự ý tháo dỡ hộ lan tôn sóng trên phần đường đang khai thác để làm lối ra vào công trường. Nhà thầu đã sử dụng các vị trí này để vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công đường song hành thuộc gói thầu số 32, dự án thành phần 3.

Nhà thầu phía Đồng Nai tự ý tháo hộ lan, tạo lối ra vào trên tuyến Vành đai 3 gây nguy cơ mất an toàn giao thông (Ảnh: PMU Mỹ Thuận).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện PMU Mỹ Thuận cho biết, hành động trên gây nguy cơ mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường và làm hư hỏng tài sản Nhà nước.

Trước đó, PMU Mỹ Thuận còn ghi nhận nhà thầu 368 tự ý đóng một chiều đường, cho xe chạy ngược chiều trên phần đường còn lại để thi công, gây nguy hiểm. Lực lượng tuần tra đã yêu cầu nhà thầu dừng ngay việc trên và thông báo cho lực lượng CSGT để xử lý.

Nhà thầu tự ý chặn một chiều đường Vành đai 3 để thi công (Ảnh: PMU Mỹ Thuận).

PMU Mỹ Thuận đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn trả hộ lan, khắc phục thiệt hại trước ngày 19/12; quán triệt nhà thầu không tự ý tháo dỡ, di dời kết cấu công trình khi chưa có sự thống nhất của chủ đầu tư.

"Tuy nhiên, tính đến ngày 20/12, nhà thầu không những không khắc phục mà còn cố tình mở thêm các điểm mới", đại diện PMU Mỹ Thuận thông tin.

PMU Mỹ Thuận lưu ý trong trường hợp phát sinh tai nạn giao thông, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công dự án thành phần 3 chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Về nhu cầu tiếp cận công trường để thi công đường song hành, nhà thầu cần lập phương án, có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình khác.

Trên tuyến Vành đai 3 TPHCM, dự án thành phần 1A của PMU Mỹ Thuận tiếp giáp với dự án thành phần 3 của tỉnh Đồng Nai tại nút giao với tỉnh lộ 25B (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trước đó, dự án cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (dự án thành phần 1A) do PMU Mỹ Thuận làm chủ đầu tư đã thông xe, đưa vào khai thác từ ngày 20/8. Phạm vi dự án kéo dài từ nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành đến nút giao với tỉnh lộ 25B (đường Tôn Đức Thắng).

Tiếp giáp với dự án thành phần 1A của PMU Mỹ Thuận là dự án thành phần 3 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.