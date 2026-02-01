Hầm chui lớn nhất nút giao An Phú ở TPHCM trước ngày thông xe

Sáng 31/1, công trường hầm chui HC1-02 của nút giao An Phú (TPHCM) bước vào giai đoạn nước rút. Lãnh đạo UBND TPHCM đã hạ lệnh thông xe hầm chui này muộn nhất vào ngày 2/2. Theo ghi nhận của phóng viên, nhà thầu đang triển khai thảm bê tông nhựa mặt hầm.

Trước đó, Ban Giao thông TPHCM (chủ đầu tư) hứa hẹn thông xe hầm chui này vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, việc chờ thi công phần nóc hầm với kết cấu bê tông khiến tiến độ phải lùi thêm vài ngày.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Ban Giao thông TPHCM cho biết, thời điểm thông xe hầm chui HC1-02 được ấn định vào 7h ngày 2/2. Trong thời gian eo hẹp, khối lượng công việc còn nhiều, các nhà thầu làm cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ.

Sáng 31/1, công nhân khẩn trương hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, thoát nước và sơn hầm HC1-02.

Bên trong hầm, công nhân đang tháo dỡ dàn giáo phục vụ thi công trần bê tông. Công đoạn này được thực hiện khẩn trương để hoàn trả mặt bằng cho bước thảm bê tông nhựa và sơn vạch kẻ đường.

Sáng 31/1, một nửa hầm chui phía đầu cao tốc TPHCM - Long Thành vẫn chưa được thảm bê tông nhựa.

Nhà thầu dọn sạch bề mặt xi măng để triển khai thảm bê tông nhựa từ đêm 31/1.

Một nhóm thợ sơn vạch kẻ đường đang chờ ở công trường. Ngay khi nhà thầu hoàn tất lu lèn bê tông nhựa, đoạn đường hầm sẽ được sơn vạch kẻ.

Trước đó, hầm chui HC1-01 qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống đã được thông xe. Tuy nhiên, việc chưa thể thông hầm chui HC1-02 khiến hầm chui HC1-01 không phát huy được tác dụng, thậm chí còn gây xung đột giao thông giữa 2 luồng xe.

Hầm HC1-02 là hạng mục quan trọng nhất của nút giao An Phú, giúp kết nối từ đường Mai Chí Thọ vào cao tốc TPHCM - Long Thành. Trong bối cảnh Tết Bính Ngọ 2026 đến gần, tuyến hầm này được kỳ vọng giúp giảm kẹt xe khi nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến.

Hướng tuyến hầm chui HC1-02 nối từ đường Mai Chí Thọ đến cao tốc TPHCM - Long Thành.