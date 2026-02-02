Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng để mở rộng cao tốc TPHCM - Mỹ Thuận

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TPHCM, tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp để đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo quyết định phê duyệt dự án, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng, do các địa phương tổ chức thực hiện.

Tổng diện tích đất dự kiến được thu hồi khoảng 117,16ha. Trong đó, TPHCM cần thu hồi 6,37ha, tỉnh Tây Ninh thu hồi 56,73ha, và tỉnh Đồng Tháp thu hồi 54,06ha.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương (Ảnh: Ngọc Tân).

Để sớm có đủ mặt bằng thi công, rút ngắn tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND 3 địa phương giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng mong các địa phương tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn phát sinh (nếu có) trong quá trình giải tỏa mặt bằng.

Hồ sơ cọc giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt. Các đơn vị đang triển khai cắm cọc ngoài hiện trường. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo nhà đầu tư và các đơn vị cung cấp đủ hồ sơ và bố trí đủ kinh phí để địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, được khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Trong đó, đoạn TPHCM - Trung Lương được mở rộng lên 8 làn xe; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ An Thái Trung đến cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe.

Nhà đầu tư BOT là liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM, Công ty CP Tasco, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Liên danh này đã lập doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận.