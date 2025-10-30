Hàng nghìn người dốc sức vá bờ kè bị lũ dữ tấn công

Chiều 30/10, có mặt tại bờ kè An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi chứng kiến không khí rất khẩn trương của hàng nghìn người, gồm bộ đội, công an, người dân cùng chung tay vá lại đoạn kè bị sạt lở nặng.

Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1967, ở tại thôn An Lương, xã Duy Nghĩa) cho biết, năm 1999, cơn lũ lịch sử làm sạt lở nặng bờ sông Thu Bồn, đoạn thôn An Lương và Thuận An. Sau đó, nhà nước đầu tư xây kè với chiều dài hơn 1km.

Từ đó đến nay, dù trải qua nhiều đợt lũ lớn nhưng bờ kè vẫn đứng vững. Trong đợt mưa lũ do bão số 12 và gió mùa đông bắc, từ ngày 27/10, lũ bắt đầu đổ về dữ dội. Đến sáng 29/10, một đoạn bờ kè bắt đầu vỡ, sau đó lan dần lên phía thượng lưu.

Sau khi bờ kè sạt lở, chính quyền vận động người dân và huy động quân đội, công an… với số lượng lên đến hàng nghìn người tham gia khắc phục sạt lở. Cát được tấp nập chở đến rồi cho vào bao tải thả xuống sông, không cho dòng nước hung hãn tiếp tục xâm lấn sâu vào khu dân cư.

Người dân 2 thôn An Lương và Thuận An, xã Duy Nghĩa, không ai nói ai, tất cả đều tự nguyện, kẻ góp sức người góp công để chống lại dòng nước cuồn cuộn dưới sông.

“Hai ngày nay tôi thật sự đuối sức. Nếu không có lực lượng bộ đội, công an hỗ trợ, chúng tôi cũng buông tay”, anh Hùng, một người tham gia vá bờ kè cho biết.

Không những đàn ông, phụ nữ cũng tham gia vào công việc, góp chút sức để bảo vệ đất đai nhà cửa của người dân trong thôn. Không những thế, người dân ở nơi khác hay tin cũng đến tham gia chung sức hỗ trợ cùng người dân địa phương.

Những bao cát bỏ xuống như đá ném ao bèo. Dòng nước lũ hung dữ muốn cuốn đi tất cả. Người dân cho biết, dù là “trứng chọi đá” nhưng phải làm, không thể ngồi nhìn đất đai sạt lở, nhà cửa bị trôi xuống sông.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội tham gia vá kè. Thượng tá Võ Đức Cường, Phó Sư đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng Sư đoàn 315, chỉ huy tại hiện trường cho biết, từ sáng 29/10, đơn vị đã đưa hàng trăm chiến sĩ đến cùng tham gia giúp người dân. Dự kiến các chiến sĩ sẽ làm việc đến 22h mới nghỉ.

Xe lạnh dùng để chở cá, thực phẩm nay được tận dụng chở bao cát từ nơi khác đến vá kè.

Xe tải chạy hết công suất chở hàng nghìn bao cát đến hiện trường.

Nước lũ xoáy ăn sâu vào làm hở hàm ếch bờ kè. Nếu không được gia cố, bờ kè có thể sập xuống sông bất cứ lúc nào.

Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết bờ kè dài hơn 1km nối 2 thôn An Lương và Thuận An đã bị hư hỏng hoàn toàn. Nhiều đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 10m. Nhà cửa, ruộng vườn của hơn 200 hộ dân của 2 thôn có nguy cơ đổ xuống sông.

Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cũng kiến nghị thành phố Đà Nẵng và Trung ương quan tâm đầu tư lại đoạn kè với chiều dài khoảng 2,2km để đảm bảo cuộc sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.