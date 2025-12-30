Vay 400 triệu đồng để mua bạc, tôi chết lặng vì chồng doạ… ly hôn

Tôi là Minh Huyền, 45 tuổi, sinh sống tại Hà Nội. Tôi đang trong tâm trạng rối bời, cảm thấy bực bội và khó chịu khi vừa xảy ra trận cãi vã lớn với chồng, thậm chí anh ta còn doạ ly hôn nữa.

Tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình lên mục Tình yêu – Giới tính và mong nhận được lời khuyên hữu ích từ mọi người để có hướng giải quyết đúng đắn nhất.

Chuyện là thế này, những ngày gần đây, mỗi lần tôi đến cơ quan là nghe hội chị em văn phòng lại ngồi bàn tán về giá bạc. Ai cũng ngạc nhiên về việc giá bạc đợt này tăng phi mã. Thay vì những câu hỏi về con cái, mua sắm, giờ chị em thường hỏi nhau: “Giá bạc hôm nay thế nào? Mua được mấy kg bạc rồi?”.

Chồng doạ ly hôn vì tôi giấu anh vay tiền ngân hàng (Ảnh minh hoạ: Vecteezy).

Cũng phải chia sẻ thêm với mọi người là thu nhập của dân văn phòng như tôi và lương viên chức của chồng mỗi tháng cộng vào chưa được 30 triệu đồng.

Trừ lãi ngân hàng mỗi tháng gần 10 triệu đồng từ đợt mua căn chung cư ở xa trung tâm, rồi tiền học phí của 2 con – đứa cấp 2, đứa cấp 3, tiền sinh hoạt, tiền điện nước, tiền đóng bảo hiểm mỗi tháng… thì số tiền dư chẳng đáng là bao.

Mức thu nhập như thế thì lấy tiền đâu mà mua bạc?

Tuy nhiên, nghe mọi người rôm rả rủ nhau mua bạc tăng thu nhập mà tôi cũng sốt cả ruột. Cô bạn đồng nghiệp mua bạc từ đợt giá 40 triệu đồng/1kg, mấy hôm vừa rồi bán chốt lời, lãi hàng trăm triệu đồng. Hay anh họ của chị My kế toán, nghe nói mua 20kg bạc từ tháng 4, đến ngày 25/12 bán lãi gần 600 triệu đồng. Mọi người còn tả cảnh dân xếp hàng đông đúc ở các tiệm vàng bạc để đợi mua mặc cho giá cả tăng chóng cả mặt…

Thấy tôi than thở không có tiền, chị đồng nghiệp tiết lộ, người thân của chị còn vay tiền ngân hàng để mua kim loại quý này. “Em ơi, không phải lo lãi suất vay ngân hàng đâu. Chỉ cần mua bạc vài ngày là lãi gấp mấy lãi suất cả tháng của ngân hàng…”. Thấy chị đồng nghiệp nói có lý, tôi cũng nghĩ ngợi, hay là mình mua mấy kg bạc, biết đâu lãi được món tiền kha khá.

Nghĩ là làm, tôi giấu chồng đem sổ hồng ra ngân hàng vay nợ 400 triệu đồng để mua hơn 5kg bạc. Sở dĩ tôi giấu chồng, vì nghĩ rằng, anh sẽ không đồng ý việc đi vay nợ để mua vàng, bạc. Chồng tôi là người chỉ tập trung vào chuyên môn, cầu toàn và không nhanh nhạy trong việc kiếm tiền.

Năm ngoái, chúng tôi đã từng cãi vã, chiến tranh lạnh cả tuần vì anh không đồng ý cho tôi vay tiền ngân hàng để mua chung mảnh đất vùng ven cùng cô bạn. Giờ giá mảnh đất ấy đã tăng gần gấp 3, nghĩ lại mà tôi tiếc đứt ruột gan.

Tôi không có ý định "ôm bạc" lâu dài mà chỉ "lướt sóng" - sẽ bán nhanh trong vòng 1 tháng, rồi trả ngân hàng cả tiền gốc lẫn lãi. Số lãi còn dư sẽ để chi tiêu cho gia đình. Tôi nghĩ đơn giản rằng, lúc đó, nói sự thật với chồng cũng không muộn...

Từ lúc mua đến giờ lòng tôi thấp thỏm không yên. Khi giá tăng lên, trong lòng khấp khởi mừng vui, khi giảm lại thấy lo lắng, bồn chồn.

Nhất là đợt cuối tuần qua và đầu tuần này, giá bạc được báo chí miêu tả là “tăng gấp đôi giá vàng”, “giá bạc tăng dựng đứng”… thì tôi hưng phấn, kỳ vọng vô cùng. Đi làm, đầu óc tôi không tập trung nổi vào công việc, chỉ chốc chốc lại mở mạng xem giá bạc hôm nay là bao nhiêu?

Bỗng dưng, mấy ngày đầu tuần, giá bạc chuyển hướng lao dốc, liên tục giảm khiến tôi từ lo lắng đến hoảng hốt. Giá bạc đã giảm hơn cả thời điểm tôi mua. Vì lo lắng, tôi ăn không ngon, ngủ không yên...

Và đúng lúc này thì chồng tôi phát hiện ra chuyện tôi mang sổ hồng đi thế chấp, vay tiền ngân hàng. Anh vô tình thấy hồ sơ vay tiền khi tìm cái nhíp nhổ tóc bạc trong ngăn kéo tủ đựng đồ trang điểm của tôi.

Vì chuyện này, anh nổi trận lôi đình mắng mỏ tôi thậm tệ. “Vay ngân hàng mấy trăm triệu đồng để mua bạc, em quá liều. Giá bạc lên nhanh, xuống nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro như thế, nếu lao dốc không phanh thì tiền lãi của 400 triệu đồng kia em tính sao? Tự ý mang sổ hồng đi thế chấp ngân hàng, không bàn bạc với chồng một tiếng, em coi anh là gì trong cái nhà này?”, anh vằn mắt hỏi một tràng khiến tôi câm nín, chỉ biết khóc.

Sau đó, tôi có giải thích rằng tôi làm như vậy cũng chỉ nghĩ cho gia đình, vì lợi ích của gia đình nhưng chồng vẫn khăng khăng không chấp nhận. Anh nói tôi không tôn trọng chồng, tự ý làm liều, đẩy gia đình vào hoàn cảnh nợ nần.

Thậm chí, anh còn dọa họp mặt gia đình 2 bên, để mặc một mình tôi trả nợ và nếu tôi không nhận ra lỗi sai nghiêm trọng của bản thân thì anh sẵn sàng ly hôn.

Tôi hối hận rồi, giờ phải làm sao?