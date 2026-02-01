Bên trong trụ sở "cánh chim hòa bình" hơn 540 tỷ đồng

Trụ sở làm việc chung của 4 cơ quan gồm Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Khánh Hòa được xây dựng tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), trên diện tích hơn 2,3ha, đã khánh thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 1. Công trình do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 540 tỷ đồng, được khởi công xây dựng cách đây 2 năm.

Theo chủ đầu tư, trụ sở được lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim hòa bình tung cánh hướng ra đại dương và bầu trời.

Bố cục tổng thể gồm khối Hội đồng nhân dân tỉnh ở trung tâm, thể hiện tư tưởng “lấy dân làm gốc, do dân và vì dân”, hai khối còn lại là “đôi cánh” gồm trụ sở của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Trục thiết kế của công trình được xác định từ điểm trung tâm khu đất hướng về phía cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa lớn, khẳng định ý chí hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thể hiện khát khao làm chủ đại dương, làm giàu từ biển, đảo quê hương.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại trụ sở 4 cơ quan của tỉnh Khánh Hòa.

Cột mốc Trường Sa - biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam tại khu vực trụ sở.

Khu vực hành lang trong trụ sở mới mang phong cách hiện đại, gọn gàng, góp phần tạo môi trường công sở chuyên nghiệp.

Sảnh chính của khối nhà dùng chung được bố trí mô hình tàu ngầm, biểu trưng cho khí tài quan trọng của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Không gian phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại trụ sở mới, được trang bị bàn ghế đồng bộ, hệ thống micro và màn hình phục vụ công tác điều hành.

Không gian phòng tiếp khách trụ sở mới được thiết kế đồng bộ, sang trọng và tiện nghi.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trụ sở mới được xây dựng với tầm nhìn trở thành một “công sở xanh - cơ quan số”.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị khi chuyển về trụ sở mới, mỗi cán bộ, công chức cần thay đổi thói quen làm việc, chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, từ “tư duy giấy tờ” sang “tư duy dữ liệu”, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cao nhất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.