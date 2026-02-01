Đề xuất dừng hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 22/2017 ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo tờ trình của Bộ Xây dựng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được thành lập từ năm 1997.

Trong suốt quá trình hoạt động, mô hình Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các cấp đã góp phần hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối, đôn đốc và phối hợp liên ngành đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thúc đẩy công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và từng bước tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân,...

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, mô hình Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các cấp cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập, nhất là trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa ủy ban với các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Còn có hiện tượng chồng chéo trong chỉ đạo, điều phối và chưa làm rõ đầy đủ vai trò chịu trách nhiệm chính đối với một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Logo của Ủy ban ATGTQG (Ảnh: Ủy ban ATGTQG).

Cụ thể là chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các bộ, ngành, địa phương có sự chồng chéo, chưa rõ trách nhiệm chính đối với một số nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; mô hình tổ chức Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mang tính phối hợp, kiêm nhiệm, không phải là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Do đó hiệu lực chỉ đạo, điều hành còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào sự chủ động của từng cơ quan thành viên.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nội dung giao thoa với nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ngành dẫn đến khó khăn trong phân định trách nhiệm khi triển khai một số nhiệm vụ cụ thể.

Công tác kiểm tra, giám sát chủ yếu dừng ở mức đôn đốc, nhắc nhở chung, nếu đi sâu vào chuyên môn sẽ dẫn đến chồng chéo với chức năng quản lý nhà nước và hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt là vấn đề biên chế, cơ chế quản lý cán bộ, quản lý tài chính khi vừa là đơn vị giúp việc chuyên trách nhưng lại phụ thuộc vào cơ quan chuyên môn khác,...

Theo Bộ Xây dựng, việc xây dựng dự thảo Quyết định dừng hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cần thiết nhằm phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương theo đúng chức năng, thẩm quyền của pháp luật.

Đồng thời, việc này khắc phục tình trạng chồng chéo, giao thoa chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đảm bảo tổ chức quản lý nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước,...

Qua đó, Bộ Xây dựng đề xuất giao Bộ Công an là cơ quan được giao chức năng quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ chủ trì thực hiện nhiệm vụ điều phối chung về trật tự, an toàn giao thông.