12 phường, xã ở Phú Thọ được bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa

Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, 12 phường, xã được tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời gian không quá 15 phút, gồm: Xuân Hòa, Phú Thọ, Hiền Lương, Đan Thượng, Tây Cốc, Đông Thành, Cẩm Khê, Mai Châu, Lương Sơn, Yên Thủy, An Nghĩa, Kim Bôi.

Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

12 phường, xã ở tỉnh Phú Thọ được tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ (Ảnh: Phú Thọ).

Phú Thọ giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan tổ chức, thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn. Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, chỉ đạo công an các xã, phường xây dựng phương án và tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa.

Trong khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện bắn pháo hoa tại các xã, phường. Đồng thời hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh.

Tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh: Tùng Vy).

Như vậy, cùng với 3 điểm bắn pháo hoa do cấp tỉnh tổ chức tại phường Việt Trì, phường Hòa Bình, phường Vĩnh Phúc (bắn pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao và tầm thấp), toàn tỉnh Phú Thọ sẽ có 15 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.