Chủ tịch Quốc hội đề nghị Khánh Hòa lựa chọn cán bộ tốt, đủ đức, đủ tầm

Ngày 22/9, tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Cung Văn hóa Thiếu nhi (phường Tây Nha Trang), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có chỉ đạo về công tác cán bộ, gợi mở nhiều nội dung trọng tâm để đại hội nghiên cứu, thảo luận và tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả mà Khánh Hòa đã đạt được trong 5 năm qua khi kinh tế - xã hội của tỉnh bứt phá, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân toàn tỉnh sau hợp nhất (Khánh Hòa hợp nhất cùng Ninh Thuận) đạt 8,3%/năm, quy mô năm 2025 vượt 209.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I (Ảnh: Vĩnh Thành).

Tỉnh có mức thu ngân sách tăng bình quân 10,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 110 triệu đồng; các chỉ tiêu về xuất khẩu, đầu tư xã hội, năng suất lao động, xây dựng nông thôn mới đều đạt và vượt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,74%.

Trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải quyết tâm đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng chiến lược của quốc gia, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại. Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 11-12%/năm; GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước.

Chủ tịch Quốc hội gợi mở nhiều nội dung trọng tâm để đại hội tỉnh nghiên cứu, thảo luận và tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Điều đầu tiên Chủ tịch Quốc hội đề nghị là Khánh Hòa phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, bởi đây là điều kiện tiên quyết, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh cũng cần xác định "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, lựa chọn, bố trí cán bộ tốt, đủ đức, đủ tài, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng để gánh vác trọng trách, nhiệm vụ.

Ngoài ra, tỉnh cần thực hiện đúng chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”, không để lọt vào cấp ủy, lãnh đạo, quản lý những cán bộ không vững vàng bản lĩnh chính trị, “tư duy nhiệm kỳ”, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh phải bố trí cán bộ bảo đảm công việc thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, tập huấn liên tục, gần dân, sát dân, chủ động đến với dân.

Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa với nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển (Ảnh: Trung Thi).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh khai thác những lợi thế sẵn có, phát triển kinh tế biển. Bên cạnh đó, cần tập trung vào các lĩnh vực trụ cột như công nghiệp năng lượng, chế biến chế tạo, logistics, công nghệ cao; đồng thời phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn mang tầm quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh cũng cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ chủ quyền quốc gia; chú trọng hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Tập trung xây dựng Trường Sa vừa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, vừa là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa, ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết đại hội; triển khai chương trình hành động với sự phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian thực hiện và thời hạn hoàn thành.