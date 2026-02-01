Ngày 1/2, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã làm rõ vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an phường Nam Đông Hà nhận tin báo của Ban quản lý dự án lưới điện miền Trung về việc bị cắt trộm hơn 218m dây cáp điện ngầm tại nhiều địa điểm ở phường Nam Đông Hà, tương đương giá trị tài sản gần 240 triệu đồng.

Nhóm thanh thiếu niên cắt trộm dây cáp điện ngầm (Ảnh: Công an phường Nam Đông Hà).

Vào cuộc điều tra, Công an phường Nam Đông Hà xác định nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ việc, gồm: H.K.G. (SN 2008), H.K.S. (SN 2011), cùng trú tại khu phố 5, phường Nam Đông Hà và Đ.V.K. (SN 2011), trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị.

Công an phường Nam Đông Hà tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp gia đình và nhà trường giáo dục, uốn nắn các thanh thiếu niên vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật.