Cạn kiệt tiền, chàng trai Trung Quốc đi bộ 2 tháng về quê ăn Tết

Ngày 5/12/2025, Yu Tao bắt đầu khởi hành từ TP Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) với mục tiêu vượt qua quãng đường 1.580km để về quê nhà ở Trùng Khánh.

Đến nay, anh Yu Tao đã trải qua gần 60 ngày trên đường, đi bộ được 1.400km. Hiện, nam thanh niên còn cách nhà khoảng 150km. Chàng trai hy vọng sẽ kịp đến quê nhà trước đêm giao thừa Tết Nguyên đán để sum họp cùng gia đình.

Yu Tao rạng rỡ khi kể hành trình đã đi (Ảnh: VOC).

Hàng ngày, người dân nhìn thấy Yu Tao mang chiếc balo trên vai, kéo theo vali nhỏ, cần mẫn đi bộ. Trên hành trình, anh dùng điện thoại ghi lại toàn bộ trải nghiệm đáng nhớ, chia sẻ các cảnh đẹp và câu chuyện thú vị liên quan đến những người đã gặp.

Từ tháng 11/2025, Yu Tao cầm số tiền 1.000 nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng), lên chuyến tàu từ Trùng Khánh đến Hàng Châu với hy vọng tìm được việc làm để giúp đỡ gia đình.

Sau khi trả chi phí cho bên môi giới, Yu Tao nhận thấy công việc không phù hợp như lời hứa hẹn. Số tiền tiết kiệm dần hết, anh không có đủ tiền mua vé về quê ăn Tết.

"Tôi lâm vào tình cảnh khó khăn nhưng không muốn nhờ gia đình giúp đỡ. Đi bộ về nhà giúp bản thân tiết kiệm chi phí và giữ sự kiên trì với mục tiêu đã đặt ra", anh nói.

Theo Yu Tao, trước đây, anh thường bỏ cuộc giữa chừng, hy vọng chuyến đi bộ về quê sẽ giúp bản thân vượt qua được giới hạn của chính mình. Đây cũng là ước mơ đã được anh ấp ủ từ lâu, đến nay mới có dịp thực hiện.

Để tiết kiệm tiền, anh ăn một bữa/ngày, ngủ trong lều cắm trại mỗi tối. Gần 60 ngày qua, 3 đôi giày bị mòn đế và anh chỉ tắm 4 lần.

Chuyến đi rất vất vả nhưng Yu Tao luôn xuất hiện trên trang cá nhân với nụ cười, sự vui vẻ.

“Điều khiến tôi cảm thấy khó khăn nhất không phải là sự mệt mỏi vì chặng đường dài, mà là cảm giác cô đơn khi phải di chuyển một mình”, anh chia sẻ.

Hình ảnh ngôi nhà có bố mẹ đang chờ đợi luôn hiện lên trong tâm trí, trở thành động lực để anh kiên trì bước tiếp mỗi ngày.

Chiếc giày bị mòn đế sau nhiều ngày Yu Tao đi bộ (Ảnh: VOC).

Trên đường đi, anh nhận được sự giúp đỡ của những người dân tốt bụng. Có người xem được video của Yu Tao đã mời anh đến ăn tối và cung cấp chỗ ngủ tươm tất. Trong khi đó, một gia đình khác mổ gà, nấu món ngon để đãi chàng trai.

Các buổi phát trực tiếp hành trình đi bộ của anh chàng thu hút đông đảo khán giả. Nhiều người quyên góp ủng hộ giúp anh có khoản tiền 3.000 nhân dân tệ (gần 12 triệu đồng) để phòng thân.

Sau Tết Nguyên đán, anh Yu Tao dự định sẽ đi bộ đến Tây Tạng với quãng đường hơn 2.000km.