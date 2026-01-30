Hình ảnh khẩn trương giải toả 420m đường Vành đai 2,5 qua Nguyễn Văn Huyên

Dự án tuyến đường nối từ Cầu Giấy tới Khu đô thị mới Dịch Vọng (thuộc Vành đai 2,5) dài khoảng 420m từng nhiều năm rơi vào tình trạng trì trệ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến cuối năm 2025, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 334/338 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất thu hồi gần 19.000m², qua đó tháo gỡ dần các nút thắt để dự án có thể tiếp tục triển khai.

Nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch, UBND phường Cầu Giấy dự kiến áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các hộ dân chưa thực hiện bàn giao mặt bằng, thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2026.

Ghi nhận tại ngõ 201 và ngõ 165 Cầu Giấy (Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương, nhiều hộ dân đã chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án.

Những ngày qua, nhiều máy cẩu đã liên tục được huy động, đưa tới hiện trường để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, qua đó đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Những công trình, hạng mục xây dựng trong khu vực dự án đang dần được tháo dỡ, phá bỏ theo kế hoạch, nhường chỗ cho mặt bằng sạch phục vụ quá trình thi công.

Từng chiếc xe chở vật dụng, đồ đạc của các hộ dân nối nhau ra vào khu vực, tạo nên không khí khẩn trương trong quá trình di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Nhìn nơi cư trú đã gắn bó suốt nhiều năm, không ít người dân không khỏi bùi ngùi, tiếc nuối, song vẫn đồng tình, ủng hộ chủ trương cũng như chính sách, cơ chế bồi thường của nhà nước.

Gắn bó với căn nhà trong ngõ 201 Cầu Giấy từ năm 1976, chị Nguyễn Thanh Thủy bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương, chính sách của Nhà nước và mong muốn sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Chị Thuỷ cũng chia sẻ, trước đây con ngõ 201 nơi gia đình sinh sống thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn, có những đêm cả nhà phải vất vả tát nước để chống ngập, để lại nhiều kỷ niệm khó quên.

Gia đình chị Thuỷ đã được bốc thăm căn hộ có diện tích 55m² tại khu vực Duy Tân (Cầu Giấy). Trong thời gian chờ bàn giao nhà, gia đình chị tạm thời được hàng xóm cho thuê diện tích tầng 1 để sinh hoạt, làm việc và cất giữ đồ đạc. Chị bày tỏ mong muốn sớm được chuyển về căn nhà mới để ổn định cuộc sống.

Nhiều ngôi nhà trong khu vực đã được các hộ dân thu dọn, di dời hoàn tất, hiện không còn người sinh sống và chỉ chờ lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ theo kế hoạch.

Trong quá trình phá dỡ, bụi phát tán mù mịt bao trùm khu vực xung quanh.

Hiện trạng ngổn ngang vật liệu tại khu vực giải toả, một số người thu mua phế liệu cũng tìm đến đây để nhặt, thu gom sắt vụn, vật liệu còn giá trị sử dụng.

Khi tuyến Vành đai 2,5 được khép kín, Hà Nội sẽ có thêm trục giao thông quan trọng, giúp rút ngắn thời gian đi lại, giảm ùn tắc, cải thiện môi trường đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.