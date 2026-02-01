Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Công an Hà Nội 3-1 Ninh Bình (hết hiệp 1): Cú hat-trick ấn tượng

(Dân trí) - Tiền đạo Alan đã lập cú hat-trick trong hiệp 1 giúp cho CLB Công an Hà Nội dẫn trước 3-1.

H. Long
