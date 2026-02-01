Quy định về điều động, biệt phái Thẩm phán Tòa án nhân dân

Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao mới ban hành Thông tư số 02/2026/TT của TAND Tối cao quy định về thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TAND. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/1.

Trong đó, tại Điều 17 quy định về thủ tục điều động, biệt phái Thẩm phán TAND.

Căn cứ nhu cầu công tác, năng lực, sở trường và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao, cấp ủy và tập thể lãnh đạo TAND cấp tỉnh thống nhất điều động, biệt phái Thẩm phán TAND theo phân cấp quản lý.

Quy trình điều động, biệt phái Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao, cấp ủy và tập thể lãnh đạo TAND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ tiến hành các bước đầu: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi tiếp nhận Thẩm phán TAND dự kiến điều động, biệt phái.

Trao đổi, làm việc với tập thể lãnh đạo nơi Thẩm phán TAND đang công tác để lấy ý kiến về chủ trương điều động, biệt phái Thẩm phán TAND và lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với Thẩm phán TAND được đề nghị điều động, biệt phái.

Trao đổi với Thẩm phán TAND dự kiến điều động, biệt phái về yêu cầu nhiệm vụ công tác; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định về nhân sự và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trụ sở TAND Tối cao (Ảnh: Hoàng An).

Căn cứ kết quả quy trình thực hiện, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ lập tờ trình và hồ sơ trình Chánh án TAND có thẩm quyền quyết định điều động, biệt phái Thẩm phán TAND.

Hồ sơ điều động, biệt phái Thẩm phán TAND gồm: Tờ trình về việc điều động, biệt phái; Sơ yếu lý lịch; Văn bản trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi tiếp nhận Thẩm phán TAND dự kiến điều động, biệt phái; Văn bản trao đổi, làm việc với tập thể lãnh đạo nơi Thẩm phán TAND đang công tác về chủ trương điều động, biệt phái Thẩm phán TAND;

Văn bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị nơi Thẩm phán TAND đang công tác đối với Thẩm phán TAND được đề nghị điều động, biệt phái; Văn bản trao đổi với Thẩm phán TAND dự kiến điều động, biệt phái về yêu cầu nhiệm vụ công tác; Các tài liệu có liên quan (quyết định bổ nhiệm chức vụ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc Thẩm phán TAND...