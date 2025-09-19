Phương án kiện toàn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khi cán bộ chủ chốt nghỉ việc
(Dân trí) - Sau khi một số cán bộ chủ chốt của tỉnh nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, Khánh Hòa đã kiện toàn nhân sự, đảm bảo phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 19/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo thông tin từ lãnh đạo tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I sẽ diễn ra từ 21-23/9, tại hội trường Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa (phường Tây Nha Trang).
Số lượng đại biểu được triệu tập là 397 người, trong đó có 57 đại biểu đương nhiên và 340 đại biểu được chỉ định.
Về công tác nhân sự trước đại hội, ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết sau khi một số lãnh đạo tỉnh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo, xin ý kiến Trung ương để kiện toàn nhân sự thay thế.
Cũng theo ông Hà, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, đề xuất nhân sự tại chỗ để kiện toàn và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý.
"Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất để Khánh Hòa kiện toàn nhân sự tại chỗ. Vừa qua, chúng tôi đã thực hiện quy trình và báo cáo lên Trung ương. Trong đó, Đại hội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và bổ sung 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy. Nội dung này đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chỉ định", ông Hà thông tin.
Về nhân sự, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 là 54 người; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 14 người.
Hồi đầu tháng 9, ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.
Trước khi sáp nhập 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận (cũ) thành Khánh Hòa (mới), ông Nam là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, còn ông Hậu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
Sau sáp nhập, ông Trần Quốc Nam giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Phạm Văn Hậu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 16/9, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Trần Quốc Nam; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Khắc Toàn vì lý do chuyển công tác.
Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.