Phương án kiện toàn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khi cán bộ chủ chốt nghỉ việc

Ngày 19/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo thông tin từ lãnh đạo tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I sẽ diễn ra từ 21-23/9, tại hội trường Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa (phường Tây Nha Trang).

Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (Ảnh: Trung Thi).

Số lượng đại biểu được triệu tập là 397 người, trong đó có 57 đại biểu đương nhiên và 340 đại biểu được chỉ định.

Về công tác nhân sự trước đại hội, ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết sau khi một số lãnh đạo tỉnh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo, xin ý kiến Trung ương để kiện toàn nhân sự thay thế.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Cũng theo ông Hà, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, đề xuất nhân sự tại chỗ để kiện toàn và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý.

"Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất để Khánh Hòa kiện toàn nhân sự tại chỗ. Vừa qua, chúng tôi đã thực hiện quy trình và báo cáo lên Trung ương. Trong đó, Đại hội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và bổ sung 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy. Nội dung này đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chỉ định", ông Hà thông tin.

Về nhân sự, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 là 54 người; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 14 người.