Thủ môn Trung Kiên chơi chắc chắn, HAGL chiến thắng ở V-League

Trước trận đấu ở vòng 12 V-League 2025-2026 giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku (Gia Lai) chiều nay (1/2), CLB SHB Đà Nẵng có 7 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, HAGL có 8 điểm. Hai đội cùng khao khát chiến thắng để thoát khỏi nguy cơ rớt hạng.

HAGL có chiến thắng ở vòng 12 V-League (Ảnh: VPF).

Sau hiệp một diễn ra khá thận trọng, đôi bên bắt đầu tăng tốc trong hiệp hai. Ngay đầu hiệp thi đấu thứ nhì, đội bóng của bầu Đức tìm được bàn thắng dẫn trước.

Phút 55, HAGL bất ngờ chuyển từ lối chơi bóng dài sang lối đá phối hợp nhóm nhỏ, ngay chính diện khu vực 16m50 của SHB Đà Nẵng.

Sau một loạt đường chuyền gắn bó, bóng được chuyền đến chân Conceicao Dos Santos, trước khi cầu thủ này ung dung đệm bóng trước khung thành bỏ trống từ cự ly gần, ghi bàn giúp HAGL mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thắng này, HAGL lập tức quay về với lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Trong lối chơi này, sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên được phát huy.

Đội khách cố gắng dồn bóng bổng về phía vùng cấm địa của HAGL, nhưng hầu hết những đường bóng này đều bị thủ môn Trung Kiên với chiều cao 1m91, sải tay dài, cộng với khả năng phán đoán điểm rơi chính xác hóa giải dễ dàng.

Phút 84, tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Nguyên Hoàng của SHB Đà Nẵng thử tài thủ môn Trung Kiên bằng pha dứt điểm căng từ khoảng 25m. Nhưng một lần nữa thủ thành của CLB HAGL có pha đổ người xuất sắc, ngăn chặn tình huống sút bóng của đối phương.

Thắng chung cuộc 1-0, HAGL có 11 điểm, họ vươn lên đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 sau 12 vòng đấu. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng chôn chân tại chỗ ở vị trí cuối bảng với 7 điểm.