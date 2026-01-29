Không lấp hồ, không thu hồi đất nhà dân để mở rộng đường ven hồ Tây

Liên quan đến việc Hà Nội dự kiến mở rộng các tuyến đường quanh hồ Tây, chiều 29/1, ông Trần Hiếu, Phó trưởng Ban quản lý hồ Tây (thuộc UBND phường Tây Hồ), cho biết HĐND thành phố đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.

Dự án này được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo ông Hiếu, quá trình thực hiện dự án đảm bảo không làm ảnh hưởng, đảo lộn cuộc sống của người dân. Cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu sử dụng phương án không lấy vào đất nhà dân và không phải giải phóng mặt bằng.

Phó trưởng Ban quản lý hồ Tây nhấn mạnh việc cải tạo, mở rộng đường cũng không lấp hay làm giảm diện tích mặt nước hồ Tây.

"Đề án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, xác định phải đảm bảo nguyên trạng hồ Tây với diện tích hơn 527ha và không ảnh hưởng đến hiện trạng mặt nước", ông Hiếu nói, đồng thời cho biết cơ quan chuyên môn sẽ nghiên cứu, sử dụng biện pháp kỹ thuật để mở rộng làn đường quanh hồ.

Khu vực quanh hồ Tây được nghiên cứu theo hướng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, ngày 27/1, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết thống nhất sơ bộ chủ trương đầu tư dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BT xây dựng - chuyển giao.

Phạm vi dự án bao gồm toàn bộ diện tích hồ Tây, giới hạn bởi các tuyến đường Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Sen Tây Hồ, Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Vũ Miên, Yên Hoa và Thanh Niên.

Quy mô nghiên cứu dự án khoảng 575ha, trong đó diện tích mặt nước hồ Tây khoảng 527ha được giữ nguyên, diện tích đất khoảng 49,7ha gồm cả các hồ nhỏ khác.

Tổng chiều dài các tuyến điều chỉnh quanh hồ hơn 11km. Các đoạn Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá được đề xuất mở rộng lên 21-24m với mặt cắt như trên.

Những đoạn đi qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ mở rộng bảo đảm mỗi bên lòng đường 7m và vỉa hè phía hồ 5m nhằm giữ tối đa diện tích cây xanh, hạn chế ảnh hưởng cảnh quan.

Đoạn Thanh Niên, Quảng Khánh giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên. Tương tự, các đoạn Từ Hoa, Yên Hoa, Lạc Long Quân giữ nguyên mặt cắt giao thông, cải tạo vỉa hè.

Mục tiêu dự án là xây dựng khu vực hồ Tây thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của thủ đô; khai thác giá trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa, sinh thái gắn với khu phố cổ, phố cũ và không gian sông Hồng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân và hình ảnh Thủ đô...

Dự án định hướng hình thành các không gian quảng trường và sàn ngắm cảnh ven hồ, gồm 27 vị trí sàn ngắm cảnh, 2 quảng trường nổi là quảng trường Văn Cao và quảng trường bến Kim Ngưu, xây dựng cầu cảnh quan Nhật Chiêu, Sâm Cầm với chiều rộng trung bình khoảng 10m; 6 bến thuyền gồm 3 bến chính và 3 bến phụ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1, từ quý I/2026 đến quý II/2027, hoàn thành các đoạn Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Yên Hoa và Thanh Niên. Giai đoạn 2 từ quý III/2027 đến quý I/2030 sẽ thực hiện các hạng mục còn lại và quyết toán dự án.

Dự án dự kiến thực hiện theo hợp đồng BT. Phương thức thanh toán cho nhà đầu tư bằng ngân sách hoặc quỹ đất sẽ được xác định ở bước quyết định chủ trương đầu tư.